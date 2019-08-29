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Milli Mücadele yıllarındaki Yunan siperleri ilk kez görüntülendi

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 29.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

Milli Mücadele Dönemi’nde yaşanan Kütahya Eskişehir Savaşlarında kullanılan ve yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda Yunan askerlerine ait olduğu tahmin edilen siperler gün yüzüne çıktı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Gümüşbel Mahallesi’nde bundan bir asır önce Milli Mücadele Dönemi’nde kazılan siperler ilk defa dronE sayesinde görüntülendi. Yunan askerlerine ait olduğu düşünülen siperlerin yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor. Yerden bakıldığında zamanla kapandığı için pek görülmeyen siperler, havadan bakıldığında adeta savaşın izlerini yansıtıyor.

Milli Mücadele yıllarında kazılan siperler, stratejik olarak bölgeye hâkim konumlara kazılmasıyla da dikkat çekiyor. Bölgede yaşayan köylüler; alanda mermi, top mermisi ve miğfer gibi savaşta kullanılan aletlere rastladıklarını söylediler.

"YUNANLAR BURAYI KARARGAH OLARAK KULLANMIŞ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümüşbel Mahallesi Muhtarı Zeki Şahin Erol, Yunanların alanı karargâh olarak da kullandıklarını ifade etti. Muhtar Erol, "Seyitgazi'mizin doğusunda köyümüzün üst kısmında kalan, ovaya ve tepelere hâkim bir konumda olan Kurtuluş Savaşı’ndan kalma siperlerimiz var. Aşağı yukarı buradan başlayıp Seyitgazi’ye kadar devam eden ve rahatlıkla görülebilen siperler var. Üzerinden 100 yıla aşkın zaman geçmesine rağmen siperler bariz olarak belli. Çocukluğumuzda buralarda koyun güderken veya araziye gezmeye geldiğimizde mermiler, top mermileri buluyorduk. Savaştan kalma kalıntılar var, o zamandan kalma miğfer bulan arkadaşlarımız var. Eskilerin anlattığına göre Yunanlar burayı karargâh olarak kullanmış. Bu siperlerin Yunan siperi olduğunu söylüyorlar. Siperler sağa, sola her bölgeden gelebilecek tehlikeye karşı kazılmış. Kendilerini emniyete alacak şekilde siperler kazmışlar" diye konuştu.

Siperlerle ilgili çalışma yapılması konusunda yetkililere seslenen Erol, "Siperler bundan 15-20 yıl sonra yok olacak. Bundan 50 yıl önce net olarak görüldüğü söyleniyor. Burada bir çalışma yapılmasını istiyoruz, burası gün yüzüne çıkarılsın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yunan siperi eskişehir

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