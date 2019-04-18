Milli Piyango'dan dikkat çeken karar! Yılbaşı büyük ikramiyesi...

Milli Piyango İdaresi, Yılbaşı Büyük İkramiyesi için dikkat çeken bir karar aldı.

İdarenin sitesinde duyurular bölümünde "Yılbaşı Büyük İkramiyesi Basın Duyurusu" başlığı altında şu açıklama yapıldı:

"31/12/2018 tarihli yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye İstanbul Kadıköy Şubemize sevk edilen ve bu şubemizce de Ali ÖZÇALIMLI isimli Milli Piyango seyyar bayimize satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet etmiş olup, söz konusu biletin talihlisi ikramiyesini almak üzere henüz İdaremize başvuruda bulunmamış ve ikramiyesi İdaremizce henüz ödenmemiştir.

Milli Piyango biletinin zamanaşımı süresi bir yıl olup, talihli 31.12.2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zamanaşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları İdare hesaplarına gelir kaydedilerek Hazineye devredilir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAYAÇ KOYULDU



Açıklamanın hemen altında ise, canlı olarak "70 Milyonluk Biletin Zaman Aşımına Kalan Süresi" başlığı ile bir sayaç yer alıyor.

İŞTE O SAYAÇ





