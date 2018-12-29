Peki Milli Piyango en çok hangi şehirlere çıktı, en çok kazanan numaralar ve şehirler hangisi?

Milli Piyango en çok hangi numaralara çıktı!

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişlerde en çok çıkan rakam 17 sefer ile 3 rakamı; en az çıkan rakamlar ise 0 (sıfır) ve 6.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2015 sonuçlarına göre 50 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 2692160 oldu.

Çeyrek bilette Ankara, Aydın (2) ve Niğde'ye çıktı.

2016 sonuçlarına göre 55 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 0556013 oldu.

Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Adana'dan bir kişiye çıktı.

2017 sonuçlarına göre 60 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 2796288 oldu. Çeyrek bilet, İstanbul'dan 3 kişiye, Antalya'dan bir kişiye çıktı.

2018 sonuçlarına göre 61 milyon lira çıkan ikramiye numarası: 9794035 oldu. Çeyrek bilet, İstanbul'a, Antalya'ya, Samsun'a ve KKTC'ye çıktı.