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Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

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YAŞAM  | 15.12.2018 15:32 | Son Güncelleme

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi büyük oldu. Eminönü’ndeki ünlü bilet gişesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul’da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü’ndeki gişeye akın etti.

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Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünde öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Yüzlerce metre uzunluğundaki kuyruk zaman zaman Mısır Çarşısı'nın önüne kadar uzandı.

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Vatandaşlar kuyrukta saatlerce bekleyerek piyango biletlerini alabildiler.

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Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor. (DHA)

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milli piyango yılbaşı çekilişi yılbaşı Eminönü bilet

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