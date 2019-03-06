Milli Piyango'dan 'yılbaşı ikramiyesi' açıklaması

MPİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesine sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan "7615536" numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.
BAŞVURUDA BULUNMADI
Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresi'ne başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.
(AA)
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