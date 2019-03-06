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Milli Piyango'dan 'yılbaşı ikramiyesi' açıklaması

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HABER  | 06.03.2019 19:11 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediği bildirildi.

Milli Piyango'dan 'yılbaşı ikramiyesi' açıklaması

MPİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesine sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan "7615536" numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

BAŞVURUDA BULUNMADI

Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresi'ne başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.

(AA)

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milli piyango idaresi yılbaşı ikramiyesi 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisi

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