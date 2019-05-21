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Milli rugby sporcumuz Jansin Turgut yaşam savaşı veriyor

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 21.05.2019 08:19 | Son Güncelleme

Ibiza Havalimanı'nın otoparkının üçüncü katından yere düşen Türk Milli Takımının ragbi (rugby) oyuncusu Jansin Turgut, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ibiza Havalimanı'nın otoparkının üçüncü katından yere düşen 23 yaşındaki sporcunun durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Milli rugby sporcumuz Jansin Turgut yaşam savaşı veriyor

Ibiza Havalimanı'nın otoparkının üçüncü katından yere düşen Rugby Türk Milli Takımı'nın oyuncusu Jansin Turgut, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Daily Star'da yer alan habere göre düşüşten sonra Ibiza adasındaki Nuestra Senora del Rosario kliniğinde yoğun bakıma yatırılan Turgut'un hayati tehlikesi bulunuyor.

Bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Şu anda söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. İspanyol polisi nasıl gerçekleştiği meçhul olan olay hakkında soruşturma yürütüyor. Olayla yakından ilgileniyoruz ve ailesiyle konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında takımı Salford Red Devils ile yolları ayrılan genç sporcunun büyük şok yaşadığı, olayda intihar şüphesi bulunduğu dile getiriliyor. Turgut, Türk Milli Takımı'nı 2018 Gelişmekte Olan Milletler Dünya Şampiyonası'nda takıma kaptanlık yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jansin Turgut Rugby Türk Milli Takımı

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