Milli rugby sporcumuz Jansin Turgut yaşam savaşı veriyor

Ibiza Havalimanı'nın otoparkının üçüncü katından yere düşen Rugby Türk Milli Takımı'nın oyuncusu Jansin Turgut, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Daily Star'da yer alan habere göre düşüşten sonra Ibiza adasındaki Nuestra Senora del Rosario kliniğinde yoğun bakıma yatırılan Turgut'un hayati tehlikesi bulunuyor.

Bir sözcü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Şu anda söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. İspanyol polisi nasıl gerçekleştiği meçhul olan olay hakkında soruşturma yürütüyor. Olayla yakından ilgileniyoruz ve ailesiyle konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında takımı Salford Red Devils ile yolları ayrılan genç sporcunun büyük şok yaşadığı, olayda intihar şüphesi bulunduğu dile getiriliyor. Turgut, Türk Milli Takımı'nı 2018 Gelişmekte Olan Milletler Dünya Şampiyonası'nda takıma kaptanlık yapmıştı.

