Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Denizaltıya yunuslar eşlik etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'deki görevine seyir halindeki "TCG Sakarya" denizaltısına yunusların eşlik edişine ilişkin görüntüleri paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Karadeniz'de yunusların seyir halindeki TCG Sakarya adlı denizaltıya eşlik ettiği anlar yer alıyor.

"Usta dalgıçlar bir arada" ifadesi kullanılan paylaşım, çok sayıda beğeni aldı.

Usta dalgıçlar bir arada.. Karadeniz’deki görevine seyir halinde olan denizaltımız TCG SAKARYA’ya yunuslar da eşlik etti. pic.twitter.com/RyuL0qLhjB — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 23 Ocak 2019



