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Milli karateci Eray Şamdan'dan gümüş madalya

05.08.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Tokyo 2020'deki ilk gümüş madalyası, karatede Eray Şamdan'dan geldi. Olimpiyatlara ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile giren karatede, erkekler kumite 67 kiloda Eray Şamdan gümüş madalya kazandı.

Milli karateci Eray Şamdan'dan gümüş madalya

Final müsabakasında Fransız Steven Da Costa'ya 5-0 kaybeden Eray, kürsünün ikincilik basamağına çıkarak önemli bir başarı elde etti.

2019 Avrupa Şampiyonası ve 2108 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki sporcu, Türkiye'ye karatedeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran isim olarak tarihe geçti.

Bu sonuçla oyunlardaki toplam madalya sayımız 7'ye yükseldi.

Türkiye, Eray'ın gümüş madalyasından önce, tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ile bronz, okçulukta Mete Gazoz ile altın, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar ile bronz ve artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazanmıştı.

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Tokyo
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