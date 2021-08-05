Milli karateci Eray Şamdan'dan gümüş madalya

Final müsabakasında Fransız Steven Da Costa'ya 5-0 kaybeden Eray, kürsünün ikincilik basamağına çıkarak önemli bir başarı elde etti.

2019 Avrupa Şampiyonası ve 2108 Akdeniz Oyunları'nda bronz madalyası bulunan 24 yaşındaki sporcu, Türkiye'ye karatedeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran isim olarak tarihe geçti.

Bu sonuçla oyunlardaki toplam madalya sayımız 7'ye yükseldi.

Türkiye, Eray'ın gümüş madalyasından önce, tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ile bronz, okçulukta Mete Gazoz ile altın, güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar ile bronz ve artistik cimnastikte Ferhat Arıcan ile bronz madalya kazanmıştı.

