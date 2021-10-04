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Milli sporcu Fatma Uruk: Psikolojik şiddette ve ayrımcılığa maruz kalıyorum

04.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya rekorları bulunan Fatma Uruk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şok etkisi yarattı. Uruk paylaşımlarında, "Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım" dedi.

Milli sporcu Fatma Uruk: Psikolojik şiddette ve ayrımcılığa maruz kalıyorum

Serbest dalışçı Fatma Uruk: Milli Takım kampımda psikolojik şiddette ve ayrımcılığa maruz kalıyorum
Geçtiğimiz yıl peş peşe üç gün üç dünya rekoru kırarak adını tarihe yazdıran milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Milli Takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını duyurdu.

Daha önce de benzer şeyler yaşadığı için kampa gelmemeyi talep ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini aktaran Uruk, ayrılmasına da izin verilmediğini söyledi. Uruk, “Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım” dedi.

Fatma Uruk daha sonra yaptığı paylaşımda Türkiye Su Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen’in kendisi hakkında, “Önünde bira olan fotoğrafı kulübüne gönderin, sonra basına servis edin. Görelim bakalım ne olacak” şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.

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Uruk’un paylaşımları şöyle:

“Milli takım kampımda, psikolojik şiddet ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kalmaktayım. Bu olayları daha önce yaşadığım için kampa gelmeme talebimi daha önce kendilerine iletmiştim fakat kabul edilmedi. Şimdi de buradan ayrılmama izin verilmiyor.

Yaşadığım cendere bu tweetle kayda geçsin. Üzüntüden ne yazacağımı bile bilmiyorum. Fiziken de psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Hakkımı kanıtlayabildiğim ölçüde arayacağım.

Bana Meksika’da kalmaktan korkmadın mı, nasıl dayandın diye soruyordunuz, doğru cevabı şimdi vereyim. O koşullar bile burada yaşadıklarımdan iyiydi ve devam etmek için başka şansım yoktu. Ve ben yine yoluma devam edeceğim hiç merak etmeyin. Evet bu tweeti utanarak atıyorum ama atıyorum.”

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Kamp süresince kim olursan ol belli kurallar vardır. Kamp sonrasında sabaha kadar alkol al kimse sana karışırmı?

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