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Milli Takım'da Eren Elmalı ve Merih Demiral imaj değiştirdi! Sosyal medyanın gündemindeydi

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takımımızda hazırlıklar başlarken, antrenmana Merih Demiral ve Eren Elmalı'nın imaj değişikliği damga vurdu.

Milli Takım'da Eren Elmalı ve Merih Demiral imaj değiştirdi! Sosyal medyanın gündemindeydi
Emre Şen
Eren Elmalı

Eren Elmalı

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya mağlup olarak turnuvaya puansız başlayan A Milli Futbol Takımımız, gruptan çıkma yolundaki en kritik sınavına hazırlanıyor. D Grubu ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşı karşıya gelecek olan Ay-Yıldızlı ekip, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

ANTRENMANA YENİ İMAJLARIYLA ÇIKTILAR

Milli Takım da Eren Elmalı ve Merih Demiral imaj değiştirdi! Sosyal medyanın gündemindeydi 1

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmaların yanı sıra saha içindeki bir detay basın mensuplarının ve taraftarların anında dikkatini çekti. Avustralya karşılaşması öncesi uzattığı bıyıklarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan savunma oyuncumuz Merih Demiral ile saç stiliyle dikkat çeken Eren Elmalı, Paraguay maçı öncesi radikal bir imaj değişikliğine gitti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDEYDİ

Milli Takım da Eren Elmalı ve Merih Demiral imaj değiştirdi! Sosyal medyanın gündemindeydi 2

İlk maçtaki görünümlerinden vazgeçen her iki oyuncunun da antrenman sahasına yenilenmiş saç ve sakal stilleriyle çıkması objektiflere yansıdı. Saha içindeki hırslı tavırlarıyla da dikkat çeken Merih ve Eren'in bu imaj yenilemesi, sosyal medyada taraftarlar tarafından "Paraguay maçı öncesi yeni bir başlangıç ve motivasyon" olarak yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Evren Eren Elmalı Merih Demiral dünya kupası milli takım
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