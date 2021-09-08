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Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor

08.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona eriyor. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyet sonrası, 69 yaşındaki çalıştırıcı görevinden ayrılma aşamasına geldi.

Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor

A Milli Futbol Takımı'nda 2. Şenol Güneş dönemi de bitiyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 yenilen Ay yıldızlı ekipte teknik direktör değişikliği bekleniyor.

KRİTİK GÖRÜŞME

Şenol Güneş, konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek. Yapılacak toplantıdan iki sonuç çıkabilir. Seçeneklerden ilki başkan Özdemir'in 69 yaşındaki adama görevden alındığını açıklaması. Diğer seçenek ise Güneş'in istifasını sunması.

Ay yıldızlı ekipteki 2. dönemine 2019 yılının mart ayında başlayan Şenol Güneş'in sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında sona erecekti.

Şenol Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü yaptı. Ay yıldızlı ekip, Şenol Güneş teknik direktörlüğünde 82 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 38'inden galibiyet ile ayrılan milliler, 23 kez berabere kalırken, 21 yenilgi yaşadı.

(NTV SPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Türkiye Milli Futbol Takımı
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