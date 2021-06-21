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Milli Takım'da şok eden kavga! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu...

21.06.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En iyi üçüncü kotası almak için çıktığımız İsviçre maçında rakibimize 3-1 yenilerek puansız bir şekilde grup sonuncusu olduk ve EURO 2020'ye veda ettik. Maç sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in formsuzluğu konuşulurken, İsviçre maçı öncesi 2 futbolcumuzun kavga ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

Milli Takım'da şok eden kavga! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu...

EURO 2020'de İsviçre'ye 3-1 yenilerek turnuvaya havlu atan Milli Takımımızda iki futbolcunun son idmanda kavga ettiği ortaya çıktı.

A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybettikten sonra İsviçre'ye de 3-1 yenilerek büyük umutlarla gittiğimiz EURO 2020'ye erken veda etti.

HALİL DERVİŞOĞLU İLE ENES ÜNAL İDMANDA KAVGA ETMİŞ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, A Milli Takım'ın İsviçre maçı öncesi yaptığı bir idmanda, gergin anlar yaşandığı ortaya çıktı. Halil Dervişoğlu'nun, Enes Ünal ile bir pozisyon sonrası kavga ettiği öğrenildi. Olay, araya giren diğer futbolcular tarafından daha da büyümeden önlenirken, Halil ayrıca Cengiz'le de bir tartışma yaşadı. Bu kavganın ardından teknik direktör Şenol Güneş, iki futbolcuyu da sert bir şekilde uyardı. Halil ile Enes dünkü maçın kadrosundaydı ancak oyuna giremedi. 21 yaşındaki Dervişoğlu turnuvada toplam 29 dakika forma giyebilirken, 24 yaşındaki Enes Ünal şampiyonada hiç süre alamadı.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Halil Dervişoğlu
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