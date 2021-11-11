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Milli Takım'da Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti

11.11.2021 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un ekibine katılacağı belirtilen yardımcı antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'in 24 saat içinde kamptan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü.

Milli Takım'da Tuğberk Tanrıvermiş istifa etti

Hamit Altıntop'un yöneticiliği ve Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğü ile yeniden yapılanan A Milli Takım'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Kuntz'un teknik ekibine yeni bir ismin daha katıldığı habeleri ortaya atılmıştı.

"2 MAÇ İÇİN BURADA"

Bu kişi Türk futbolunu İtalya'da başarıyla temsil eden Spezia U19 takımının antrenörü Tuğberk Tanrıvermiş'ti. Hatta Alman çalıştırıcı da pazartesi günü, "Tanrıvermiş bizimle bir iş birliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini 2 maç için ağırlıyoruz. Hamit Altıntop kendisinin daha önce genç milli takımlarda yaptıklarını da göz önünde bulundurarak 2 maçlığına aramıza davet ettik" açıklamasında bulundu.

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MİLLİ TAKIM'DA 24 SAAT KALDI

Ancak Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre, bu açıklama genç hocayı rahatsız etti. Uzun vadeli bir görevlendirme bekleyen 32 yaşındaki teknik adamın 24 saat kaldıktan sonra Milli Takım kamptan ayrıldığı öğrenildi.

TUGBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Daha önce Galatasaray altyapılarında çalışan, 2017-18 sezonunda Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş, sezon sonunda Roma U15 takımının başına geçmişti. Bu takımla İtalya'da şampiyonluk yaşayan genç hoca sezon başında ise Spezia'nın yolunu tutmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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