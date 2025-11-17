Milli takım hocası Montella'dan İspanya maçı öncesi açıklamalar! Ahmed Kutucu tercihine dair flaş sözler...

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası elemelerinde İspanya maçı öncesi basın toplantısında bulundu. İşte toplantıdan detaylar...

''HAZIRLIK MAÇI TADINDA GEÇMEYECEK...''

Vincenzo Montella, "Bizim için çok önemli bir maç. Hazırlık maçı tadında geçmeyecek. Çıktığımız her maçı kazanmak istiyoruz. Herkesi çok iyi hazırladık ve istediğimiz sonucu almak için elimizden geleni yapacağız. İspanya'ya karşı ilk maçta hata yaptığımızı düşünüyorum. Yarın daha dengeli olmamız gerekiyor." diye konuştu.

‘‘GEÇMİŞTE 15 GOL ATILAN DÖNEM VAR MIYDI?’’

Montella, "Grupta İspanya maçı haricinde istediğimiz sonuçları aldık. Son 5 maçta 15 gol attık. Geçmişte '5 maçta 15 gol atılan' dönem var mıydı? Ben pek hatırlamıyorum. Gürcistan direkt rakibimiz olarak görünüyordu. 2 maçı da kazandık. Doğru işler yaptık." ifadelerinde bulundu.

KENAN YILDIZ YANITI!

Soru: "Kenan Yıldız için en iyi pozisyon hangisi?"

Vincenzo Montella: "İlk 11'de olması." (Gülerek)

ÇAĞIRILAN İSİMLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Montella, "Emirhan Topçu sakatlığında Yusuf Akçiçek'i çağırdık çünkü milli takımda geleceği olduğunu düşünüyoruz. Ahmed Kutucu, inandığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz oyuncu. Son dönemde belki kendi kulübünde oynayamıyor ama bizim metotlarımızı görmüş, bizimle çalışmış bir oyuncu. Sebebi de şu; biz sabah uyandık, doktorumuz Aral Şimşir'in yürüyemediğini söyledi. Hızlı şekilde değerlendirme yapmamız gerekiyordu. Kerem'i riske atmak istemedik. Ahmed'i hemen çağırdığımızda İstanbul'da olması ve yakın olmasından dolayı. Kulübü ya da birilerini memnun etmek için değil. Hem sağ tarafta hem sol tarafta oynayabilen bir oyuncu. Kendisi de inanılmaz şekilde hızlı geldi." açıklamasında bulundu.

CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER HAKKINDA KONUŞTU!

Soru: Ceza sınırındaki oyuncuları oynatmayarak mı korumayı düşünüyorsunuz yoksa “Dikkatli olun” diyerek sahaya mı sürmeyi planlıyorsunuz?

Vincenzo Montella: "Açıkçası doğrusu bu mu bilmem ama sahaya sürmeden korumak daha mantıklı."