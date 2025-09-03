SPOR

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan Çakır protestosu! Gece saatlerinde gelip 'çuval' bıraktılar...

Galatasaray, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı rekor bir transfer bedeliyle kadrosuna katarken A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giden Uğurcan Çakır için herkesi şaşırtan bir protesto gerçekleştirildi. İşte detaylar....

Berker İşleyen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmasının yankıları sürerken Trabzonspor cephesinde bu transfer bazı taraftarların tepkisini çekti.

Bordo-mavili baız taraftarlar yönetime ve Uğurcan Çakır'a tepki gösterirken Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitmişti. Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayraklarıyla ‘Kaptan satılamaz’, ‘Uğurcan bizim kırmızı çizgimiz’ sloganları atarken bu transferi protesto etmişti.

'ALNIMIN AKIYLA VEDA ETMEK İSTİYORUM'

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan Çakır protestosu! Gece saatlerinde gelip çuval bıraktılar... 1

Uğurcan Çakır ise yetiştiği kulübe veda ederken “Trabzonspor’dan ayrılırken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedelini kazandırarak, her zaman dik duruşumu koruyarak, alnımın akıyla veda etmek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

HERKESİ ŞAŞIRTAN PROTESTO

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan Çakır protestosu! Gece saatlerinde gelip çuval bıraktılar... 2

Yaşanan bu sürecin ardından A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçlar için TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne giden Uğurcan Çakır için herkesi şaşırtan bir protesto gerçekleştirildi.

TESİSİN ÖNÜNE SAHTE DOLAR BIRAKTILAR

Milli takım kampında görülmemiş Uğurcan Çakır protestosu! Gece saatlerinde gelip çuval bıraktılar... 3

Gece saatlerinde bir grup taraftar tesislere gelerek üzerinde Uğurcan Çakır'ın fotoğrafının bulunduğu dolarları tesislerin önüne bıraktı. Bu durum sosyal medya gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu yönetimle görüştü! G.Saray'a mesaj...
F.Bahçe'de ayrılık! Anlaşma sağlandı, her an açıklanabilir...
