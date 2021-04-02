Milli Takım'la ilgili prim iddiası sosyal medyayı karıştırdı

A Milli Takım Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçların ardından flaş bir prim iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada yer alan iddialar olay olurken, dağıtılan primlerin yaklaşık 40 milyon TL olduğu konuşuluyor.

2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Futbol Takımı'na, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç başı 100’er bin Euro (960 bin TL) prim verdiği iddia edildi.

İddiaların odağındaki prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı. Toplam tutarın ise 3 milyon 750 bin Euro olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada prim listesini ve rakamları gören bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise alınan rakamların normal olduğunu savundu.

SERKAN KORKMAZ: PRİM RAKAMLARI DOĞRU DEĞİL

Söz konusu iddialarla ilgili A Spor spikeri Serkan Korkmaz "Araştırdım; prim rakamları doğru değil imiş. Basın toplantısında da konu gündeme gelir daha net bilgi sahibi oluruz. Sanıyorum haberci arkadaşlar 'Dünya Kupası’na katılım primi' olarak düşünülen miktarı bu üç maçlık serinin primleri ile karıştırdı." paylaşımında bulundu.