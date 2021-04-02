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Milli Takım'la ilgili prim iddiası sosyal medyayı karıştırdı

02.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle fırtına gibi bir giriş yapan, Letonya ile de İstanbul’da 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'nın 7 puan sonrasında prim aldığı iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddialarla ilgili TFF'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Milli Takım'la ilgili prim iddiası sosyal medyayı karıştırdı

A Milli Takım Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı maçların ardından flaş bir prim iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada yer alan iddialar olay olurken, dağıtılan primlerin yaklaşık 40 milyon TL olduğu konuşuluyor.

2022 Dünya Kupası Elemeri G Grubu'nda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A Milli Futbol Takımı'na, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç başı 100’er bin Euro (960 bin TL) prim verdiği iddia edildi.

İddiaların odağındaki prim sistemine göre; ilk 11 oyuncusu 100 bin Euro(%100), karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75 bin Euro(%75), kadroda yer alan oyuncu da 50 bin Euro(%50) kazandı. Toplam tutarın ise 3 milyon 750 bin Euro olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medyada prim listesini ve rakamları gören bazı kullanıcılar tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise alınan rakamların normal olduğunu savundu.

SERKAN KORKMAZ: PRİM RAKAMLARI DOĞRU DEĞİL

Söz konusu iddialarla ilgili A Spor spikeri Serkan Korkmaz "Araştırdım; prim rakamları doğru değil imiş. Basın toplantısında da konu gündeme gelir daha net bilgi sahibi oluruz. Sanıyorum haberci arkadaşlar 'Dünya Kupası’na katılım primi' olarak düşünülen miktarı bu üç maçlık serinin primleri ile karıştırdı." paylaşımında bulundu.

TFF'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EURO 2016’DA NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı'ndaki ilk prim tartışması EURO 2016 öncesinde yaşanmıştı. Fransa’daki turnuvada istedikleri primi alamayan bazı milli futbolcuların federasyona tepki gösterdiği iddia edilmişti. O dönem milli takım kaptanı olan Arda Turan ile teknik direktör Fatih Terim’in arasının açılmasına neden olan olay sonrasında, Burak Yılmaz ve tecrübeli teknik adamın tartıştığı da iddialar arasında yer almıştı.

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Norveç
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aç ayı oynamaz arkadaşlar. helal hoş olsun anaların aksütü gibi helal olsun adamlar hakediyor Allah sakatlık kaza bela vermesin.
Bu sefer sorun olmaz yaa FATİH TERİM çalıştırmayı sorun olurdu ..
bu dönemde vatan sevgisi paradan geçiyor iman falan hak getire imanlılar pudra şekeri çekiyor

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