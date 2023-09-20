SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi sona erdi! TFF'den yapılan son dakika açıklamasıyla ayrılık açıklandı...

Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi sona erdi! TFF'den yapılan son dakika açıklamasıyla ayrılık açıklandı...

20.09.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, bugün Riva'da yaptığı görüşme sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Takım ile 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi.

Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi sona erdi! TFF'den yapılan son dakika açıklamasıyla ayrılık açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Riva'da yaptığı görüşme sona erdi ve yollar ayrıldı.

KÖTÜ SONUÇLAR SONUNU GETİRDİ

523

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacağı iddia ediliyor.

"YENİ HOCA MONTELLA"

72d2dc2a9c324321ab2b5b81a864093f

Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın göreve getirileceği öğrenildi. İtalyan teknik adamın son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği ve TFF yetkilileriyle fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Screenshot_1

Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Montella, sözleşmesi bittikten sonra Adana temsilcisinden yıllık 2 milyon 750 bin euro istemiş ve bu talebi Murat Sancak tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bu sebeple Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor İtalyan çalıştırıcıya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilemişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

196769

TFF, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2026’ya dek anlaşmaya vardı. Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve gösterdiği performansla dikkat çeken İtalyan teknik adam kulüpsüz konumda bulunuyordu.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

650ab4d74e3fe109b429195b

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

20 KARŞILAŞMADA 12 GALİBİYET ALDI

f3170115cb69414794e2fada85600f09

Teknik Direktör Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı’nın başında 731 gün kalırken, çıktığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE PLAY-OFFTA PORTEKİZ’E KAYBETTİ

stefan_kuntz_almanyada_gundem_oldu_gorevden_alinmanin_esiginde_1694621356_3902

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde son 4 maçta takımın başındaydı ve milliler grubu ikinci sırada bitirip, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz’e 3-1 yenildi ve elendi.

ULUSLAR LİGİ’NDE FAROE ADALARI MAĞLUBİYETİ

tffden-stefan-kuntz-aciklamasi-iddialar-gercegi-yansitmiyor-8t0g

Kuntz yönetiminde A Milli Takımı, Uluslar C Ligi’nde mücadele etti. Milliler grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla lider tamamladı ve Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne yükseldi. Grupta Faroe Adaları’na deplasmanda 2-1 mağlup olunması kamuoyunda tepki çekti.

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY, Galatasaray'ın forma kol sponsoru olduTHY, Galatasaray'ın forma kol sponsoru oldu
Stefan Kuntz, Riva'dan ayrıldı! İşte son gelişmelerStefan Kuntz, Riva'dan ayrıldı! İşte son gelişmeler
Kopenhag maçı öncesi müthiş prim!Kopenhag maçı öncesi müthiş prim!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz son dakika hazırlık maçı türkiye futbol federasyonu yıllık maçı tff, yollar ayrıldı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

İç çamaşırlı sarhoş kadınlar ortalığı birbirine kattı

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.