Milli Takımda Stefan Kuntz dönemi sona erdi! TFF'den yapılan son dakika açıklamasıyla ayrılık açıklandı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Riva'da yaptığı görüşme sona erdi ve yollar ayrıldı.

KÖTÜ SONUÇLAR SONUNU GETİRDİ

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı. Önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacağı iddia ediliyor.

"YENİ HOCA MONTELLA"

Stefan Kuntz'un yerine Vincenzo Montella'nın göreve getirileceği öğrenildi. İtalyan teknik adamın son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldiği ve TFF yetkilileriyle fikir alışverişi yaptığı ifade edildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN NEDEN AYRILMIŞTI?

Adana Demirspor'da başarılı bir performans sergileyen Montella, sözleşmesi bittikten sonra Adana temsilcisinden yıllık 2 milyon 750 bin euro istemiş ve bu talebi Murat Sancak tarafından olumlu karşılanmamıştı. Bu sebeple Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor İtalyan çalıştırıcıya bundan sonraki kariyerinde başarılar dilemişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME

TFF, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2026’ya dek anlaşmaya vardı. Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran ve gösterdiği performansla dikkat çeken İtalyan teknik adam kulüpsüz konumda bulunuyordu.

TFF, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile 2026’ya dek anlaşmaya vardı. https://t.co/ueAIH0TRYb pic.twitter.com/kWMCWDpMLN — Mynet Spor (@mynetspor) September 20, 2023

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır.

Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

20 KARŞILAŞMADA 12 GALİBİYET ALDI

Teknik Direktör Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı’nın başında 731 gün kalırken, çıktığı 20 karşılaşmada 12 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

TFF, 19 Eylül 2019 tarihinde yaptığı açıklama ile milli takımı, Alman çalıştırıcıya emanet etmişti. 60 yaşındaki teknik adam, 731 gün görevde kaldı ve FIFA Dünya Kupası elemeleri, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri ile UEFA Uluslar Ligi maçlarında takımın başındaydı.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE PLAY-OFFTA PORTEKİZ’E KAYBETTİ

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz ile FIFA 2022 Dünya Kupası elemelerinde son 4 maçta takımın başındaydı ve milliler grubu ikinci sırada bitirip, play-off oynamaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Portekiz’e 3-1 yenildi ve elendi.

ULUSLAR LİGİ’NDE FAROE ADALARI MAĞLUBİYETİ

Kuntz yönetiminde A Milli Takımı, Uluslar C Ligi’nde mücadele etti. Milliler grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla lider tamamladı ve Uluslar Ligi’nde B Ligi’ne yükseldi. Grupta Faroe Adaları’na deplasmanda 2-1 mağlup olunması kamuoyunda tepki çekti.

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