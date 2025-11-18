Milli takımımız ve Çaykur Rizespor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'a Blackburn Rovers teklif yapıyor!

Milli takımımızın başarılı stoperlerinden Çaykur Rizespor’un oyuncusu Samet Akaydın’a hiç beklenmedik bir talip çıktı. 31 yaşındaki futbolcuya yakın zamanda İngilizlerin teklif yapacağı iddia edildi.

BLACKBURN GELİYOR!

Gazeteci Reşat Can Özbudak’ın haberine göre Blackburn Rovers, Samet Akaydin’ın transferi için Rizespor’a transfer teklifi yapacak.

SAMET SICAK BAKIYOR

Blackburn Rovers, savunma hattını güçlendirmek adına Samet Akaydin'ı transfer listesine ekledi. Samet Akaydın’ın da kariyerine İngiltere’de devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.