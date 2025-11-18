SPOR

Milli takımımız ve Çaykur Rizespor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'a Blackburn Rovers teklif yapıyor!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da top koşturan Milli stoper Samet Akaydın için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Akaydın için İngiliz ekibi Blackburn Rovers’ın kısa sürede içerisinde resmi teklif yapacağı belirtildi.

Burak Kavuncu
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Milli takımımızın başarılı stoperlerinden Çaykur Rizespor’un oyuncusu Samet Akaydın’a hiç beklenmedik bir talip çıktı. 31 yaşındaki futbolcuya yakın zamanda İngilizlerin teklif yapacağı iddia edildi.

BLACKBURN GELİYOR!

Milli takımımız ve Çaykur Rizespor un başarılı stoperi Samet Akaydın a Blackburn Rovers teklif yapıyor! 1

Gazeteci Reşat Can Özbudak’ın haberine göre Blackburn Rovers, Samet Akaydin’ın transferi için Rizespor’a transfer teklifi yapacak.

SAMET SICAK BAKIYOR

Milli takımımız ve Çaykur Rizespor un başarılı stoperi Samet Akaydın a Blackburn Rovers teklif yapıyor! 2

Blackburn Rovers, savunma hattını güçlendirmek adına Samet Akaydin'ı transfer listesine ekledi. Samet Akaydın’ın da kariyerine İngiltere’de devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.

transfer Çaykur Rizespor son dakika samet akaydın İngiltere Championship
