Milli takımımızın Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, play-off'a kalmayı garantilemişti. Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile 2-2 berabere kalarak E grubunu 2.sırada bitirdi ve play-off turundan Dünya Kupası'na katıldı. Peki Milli takımımızın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte yanıtı...
2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu'nda muhtemel rakiplerimiz.
Yarı final:
İsveç
Romanya
Kuzey Makedonya
Kuzey İrlanda
Milli takımımız final etabında ise bu rakiplerden biriyle eşleşecek...
Polonya
Galler
Çekya
Slovakya
İrlanda
Arnavutluk
Bosna Hersek
Kosova
2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi’nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.
