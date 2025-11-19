SPOR

Milli takımımızın Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

Milli Takımımız İspanya ile grubun son maçında 2-2 berabere kalarak Dünya Kupası'na gitmek için play-off etabına kaldı. Play-off turunda önce yarı final ardından finalde karşılaşacağımız rakiplerimiz ise belli oldu. İşte rakipler...

Burak Kavuncu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, play-off'a kalmayı garantilemişti. Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile 2-2 berabere kalarak E grubunu 2.sırada bitirdi ve play-off turundan Dünya Kupası'na katıldı. Peki Milli takımımızın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte yanıtı...

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!

2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu'nda muhtemel rakiplerimiz.

Yarı final:

İsveç
Romanya
Kuzey Makedonya
Kuzey İrlanda

Milli takımımız final etabında ise bu rakiplerden biriyle eşleşecek...

Polonya
Galler
Çekya
Slovakya
İrlanda
Arnavutluk
Bosna Hersek
Kosova

SİSTEM NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi’nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

PLAY-OFF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

TORBALAR BELLİ OLDU

  1. TORBA: Türkiye, İtalya, Ukrayna, Danimarka
  2. TORBA: Galler, Polonya, Çekya, Slovakya
  3. TORBA: Arnavutluk, İrlanda, Kosova, Bosna Hersek
  4. TORBA: Romanya, İsveç, Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya
