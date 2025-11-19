Milli takımımızın Dünya Kupası play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 5. maçında Bulgaristan’ı 2-0 mağlup eden A Milli Takım, play-off'a kalmayı garantilemişti. Milli takımımız Dünya Kupası elemelerinde İspanya ile 2-2 berabere kalarak E grubunu 2.sırada bitirdi ve play-off turundan Dünya Kupası'na katıldı. Peki Milli takımımızın play-off turundaki muhtemel rakipleri kimler? İşte yanıtı...

MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU!

2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu'nda muhtemel rakiplerimiz.

Yarı final:

İsveç

Romanya

Kuzey Makedonya

Kuzey İrlanda

Milli takımımız final etabında ise bu rakiplerden biriyle eşleşecek...

Polonya

Galler

Çekya

Slovakya

İrlanda

Arnavutluk

Bosna Hersek

Kosova

SİSTEM NASIL OLACAK?

2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi’nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

PLAY-OFF NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak play-off’ta finali kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak. 1. ve 2. torbada yer alan takımlar ilk maçları evinde oynayacak. İkinci maçların ev sahibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.

TORBALAR BELLİ OLDU