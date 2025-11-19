SPOR

Milli Takımımızın savunma oyuncusu play-off turunca istedikleri takımı açıkladı! "Onların gelmesini bekliyoruz"

Süper Lig’de Çaykur Rizespor forması giyen milli futbolcu Samet Akaydın, Radyospor’a verdiği özel röportajda hem takımın durumu hem de kendi performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, hedeflerini ve sezon planlarını da paylaşarak Dünya Kupası play-off'unda hangi takımı istediklerini söyledi.

Emre Şen

İspanya deplasmanında 2-2’lik sonuçla ayrılan A Milli Futbol Takımı, E Grubu’nu ikinci sırada tamamladı. Başarılı savunma oyuncusu Samet Akaydın, Radyospor’a konuk olarak, milli takımın performansı, kendi katkıları ve gelecek hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

“İSPANYA MAÇI BİZİM İÇİN ÖZEL OLDU”

''İspanya maçı bizim için gerçekten özel oldu. Güzel bir karşılaşmaydı. Herkes maçı kazanacağımıza inanmıştı. Birlik olduk, beraber olduk ve bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Harika bir geceydi. Çok iyi mücadele ettik. Kaliteli bir takım, hiç gol yememişlerdi. Böyle bir mücadeleye karşı kazanmayı hak ediyorduk. Onların da çok şaşırdığını düşünüyorum.''

''TAKIM İÇİNDE HARİKA BİR ORTAM VAR''

''Takımda çok iyi bir ortam ve arkadaşlık var. Bozulmayacak bir bağımız olduğunu düşünüyorum. Başkanımız, teknik ekibimiz… Hep beraberiz. Abi kardeş gibiyiz. Kaptanımız herkesle ilgileniyor, herkes ona saygı duyuyor. Bu ortam gerçekten özel. İnşallah Dünya Kupası’na gideceğiz.''

''KUZEY İRLANDA’YI RAKİP OLARAK BEKLİYORUZ"

''Kuzey İrlanda’yı rakip olarak bekliyoruz ama içimden özel bir rakip geçmedi. Kim gelirse gelsin Dünya Kupası’na katılacağımıza inanıyorum. Dünya Kupası çocukluk hayalimdir. Bunu gerçekleştirirsem çok mutlu olurum. Elimizden gelenin fazlasını vereceğiz. Bu ülke Dünya Kupası’nı hak ediyor. Herkes inanmış durumda. Şu an birlik olma zamanı. Hep birlikte başaracağız.''

“MOURİNHO’YU GERİDE BIRAKTIM"

''Mourinho hakkında yorum yapmak istemiyorum. O zamanları geride bıraktım, kendi hayatıma bakıyorum. Şu an Rizespor’dayım ve buraya odaklandım.''

