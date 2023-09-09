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''Milli Takımın başına ya Sergen Yalçın ya da Fatih Terim'' sosyal medyada ortalık yıkılıyor...

09.09.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi 1-1 sona eren Ermenistan maçı sonrası yaptığı açıklamada, "İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla, daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz" dedi. Bu açıklamaya rağmen sosyal medyada birçok taraftar milli takıma ya Sergen Yalçın'ın ya da Fatih Terim'in getirilmesi gerektiğini savundu.

A Milli Takım’ın Ermenistan ile 1-1 beraber kaldığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Maalesef iyi bir sonuç olmadı. Çok üzgünüz. Bugün burada çok daha sevinçli ve Avrupa Şampiyonası’na garantilemiş bir şekilde gitmemiz gerekiyordu ama maalesef çok şanssız bir gol yedik. İki oyuncumuz ıska geçti ve birçok da şanssız pozisyonları gole çeviremedik maalesef. Ama çok şükür ki en azından berabere bitirdik, şansımız aynı şekilde devam ediyor. Salı günü rakiplerimiz oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Şu anda 10 puanla liderliğimiz devam ediyor. İnşallah bir şey kaybetmedik” diye konuştu.

“TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ”

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirterek, “Buradan böyle bir sonuçla gitmememiz lazımdı. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz, iyi oynayamadık. İnşallah sonraki maç bunu telafi edeceğiz. Benim de moralim bozuk ama önümüzdeki maçlarda yine başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biliyorsunuz forvet hattında üç tane oyuncumuz sakat. Aynı şekilde iki tane de sol bekimiz sakat. Cenk, alışık olmadığı bölgede oynadı. Orada da yeteri kadar randıman alamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla, daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var. Son dakikalarda yine galibiyet kaçıran taraf olduk” ifadelerini kullandı.

“KAYBETTİYSEK TAKIM OLARAK KAYBETTİK”

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Berabere biten maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Büyükekşi, “Tabii konu bugün için Stefan Kuntz ama kaybettiysek tüm teknik ekip ve futbolcularımız ile beraber kaybettik. Kaybettik derken maçı kaybetmedik, iki puan kaybettik. İki puanı beraber kaybettik. Şu anda takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımı’nı çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlatacağız. Daha iyi günleri ve güzel günleri hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN YA DA FATİH TERİM

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Ermenistan karşısında alınan kötü skorun ardından taraftarlar sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Sergen Yalçın ve Fatih Terim isimlerini masaya getiren taraftarlar, milli takıma bu iki hocadan birinin gelmesini istiyor.

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