Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın paylaşımına sayfasında yer veren Selin Ciğerci: Çekildim kenara...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi'nin kazanılmasının ardından yaptığı, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımı nedeniyle bazı kesimlerden tepki çekmişti.

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Karakurt'a destek verirken paylaşımında, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek" ifadelerini kullanmıştı.

Bu mesaj cinsiyet değiştirmesiyle tanınan Selin Ciğerci'ye takipçileri tarafından gönderildi ve paylaşması istendi.

Selin Ciğerci bu mesajlardan sonra paylaşımı hesabından yayınlayarak "Ben artık o mücadeleci ruha sahip değilim, çekildim kenara. İşime ve keyfime bakıyorum herkes iyi mutlu olsun kimseye laf anlatacak halim yok. Eskidendi ağlardım yok üzerdim kendimi filan..." dedi.

