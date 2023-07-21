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  4. Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın paylaşımına sayfasında yer veren Selin Ciğerci: Çekildim kenara...

Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın paylaşımına sayfasında yer veren Selin Ciğerci: Çekildim kenara...

21.07.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli tekvandocu Kübra Dağlı'nın, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek" paylaşımı gündem olmuştu. Selin Ciğerci başarılı sporcunun paylaşımına sayfasında yer vererek bakın ne dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Ebrar Karakurt, FIVB Milletler Ligi'nin kazanılmasının ardından yaptığı, "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya" paylaşımı nedeniyle bazı kesimlerden tepki çekmişti.

Milli tekvandocu Kübra Dağlı, Karakurt'a destek verirken paylaşımında, "Sporcuların cinsel yönelim tercih ya da dini tutumlarını bir kenara bırakıp başarılarını tebrik etmek çok zor olmasa gerek" ifadelerini kullanmıştı.

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Bu mesaj cinsiyet değiştirmesiyle tanınan Selin Ciğerci'ye takipçileri tarafından gönderildi ve paylaşması istendi.

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Selin Ciğerci bu mesajlardan sonra paylaşımı hesabından yayınlayarak "Ben artık o mücadeleci ruha sahip değilim, çekildim kenara. İşime ve keyfime bakıyorum herkes iyi mutlu olsun kimseye laf anlatacak halim yok. Eskidendi ağlardım yok üzerdim kendimi filan..." dedi.

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Selin Ciğerci mücevher

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