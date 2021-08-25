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  4. Milli tenisçi Cem İlkel Fransa'da şampiyon

Milli tenisçi Cem İlkel Fransa'da şampiyon

25.08.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren milli tenisçilerden Cem İlkel, elemelerde ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçi Cem İlkel Fransa'da şampiyon

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi. Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Cem İlkel, elemelerin ilk turunda dünya 158 numarası Alman Cedrik-Marcel Stebe ile karşılaştı.

Klasmanın 189. basamağında bulunan milli tenisçi, Stebe'yi 1 saat 41 dakikalık mücadele sonunda 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek elemelerde ikinci tura çıktı. Cem İlkel'in elemelerin ikinci turundaki rakibi dünya eski 7 numarası İspanyol Fernando Verdasco oldu.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY, ABD AÇIK'A ELEMELERDE VEDA ETTİ

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ABD Açık elemelerinin ilk turunda Japon Kurumi Nara'ya 4-6 ve 6-7'lik setlerle 2-0 yenilerek elendi.

ABD Açık elemelerinde ilk kez korta çıkacak milli tenisçi Altuğ Çelikbilek ise ilk tur mücadelesinde Avustralyalı Christopher O'Connell ile karşı karşıya gelecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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