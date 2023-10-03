MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Milli voleybolcu Ebrar Karakurt 'Erik Dalı' dersi verdi, sosyal medya yıkıldı! O anlar gündem oldu

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt 'Erik Dalı' dersi verdi, sosyal medya yıkıldı! O anlar gündem oldu

03.10.2023 06:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Şampiyonu olan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın öne çıkan başarılı voleybolcularından Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu. Karakurt, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansını Rus taraftarlara öğretti. Ünlü ismin 'Erik Dalı' dersi videosu sosyal medyada gündem oldu.

Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt, kariyerini sürdürdüğü Rusya'da taraftarlara 'Erik Dalı' dansı öğretmeye başladı.

Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan Karakurt, özellikle son dönem maç sonu kutlamaları nedeniyle A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansı için video çekti. Karakurt, videoda dansın inceliklerini anlattı.

Ebrar Karakurt 1

Ebrar'ın yeni takımının taraftarlarına "Erik Dalı" öğrettiği videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Ebrar Karakurt 2

Ünlü ismin videosuna; 'Aferin kız', 'Milliyetçiliğin gururunu yazar', 'Milli gurur', 'Gönüllü Türk elçimiz' gibi yorumlar yapıldı.

Ebrar Karakurt 3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttıYeşilçam'ın cesur kadını son haliyle şaşırttı
Eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı Eski hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı
Göğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdiGöğüslerini zar zor kapatan minicik iç çamaşırıyla poz verdi
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

27 yıl önce öldürülmüştü! Cinayetin sır perdesi aralandı: 1 kişi tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.