Milli voleybolcu Ebrar Karakurt 'Erik Dalı' dersi verdi, sosyal medya yıkıldı! O anlar gündem oldu

Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt, kariyerini sürdürdüğü Rusya'da taraftarlara 'Erik Dalı' dansı öğretmeye başladı.

Lokomotiv Kaliningrad'a transfer olan Karakurt, özellikle son dönem maç sonu kutlamaları nedeniyle A Milli Kadın Voleybol Takımı ile özdeşleşen "Erik Dalı" dansı için video çekti. Karakurt, videoda dansın inceliklerini anlattı.

Ebrar'ın yeni takımının taraftarlarına "Erik Dalı" öğrettiği videosu sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Ünlü ismin videosuna; 'Aferin kız', 'Milliyetçiliğin gururunu yazar', 'Milli gurur', 'Gönüllü Türk elçimiz' gibi yorumlar yapıldı.



