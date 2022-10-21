Milli voleybolcu Ebrar Karakurt İtalya'dan akaryakıt fiyatını paylaştı! ''Depomuzu fulledik''

Geçtiğimiz yıl Avrupa'ya yerleşen Ebrar Karakurt, İtalya'da bir arabanın benzin deposunu doldurmanın ne kadara mâl olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına ''İtalya'da akaryakıtımı nasıl kendim alıyorum, oynat bakalım'' notu düşen Karakurt, ''Evet! 70 euro'ya depomuzu fulledik'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz şubat ayında İtalya'da market turuna çıkan milli voleybolcu; elma, muz, salça, zeytinyağı, dana kıyma gibi gıda ürünlerinin fiyatlarını Instagram hesabından paylaşmıştı.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Ebrar Karakurt, 12 yaşından beri profesyonel olarak voleybolla ilgileniyor. Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan kariyerini, şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da sürdüren Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyiyor.

Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' unvanına layık görülen 22 yaşındaki yıldız, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu'nu deneyimlemişti.



