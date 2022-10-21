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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt İtalya'dan akaryakıt fiyatını paylaştı! ''Depomuzu fulledik''

21.10.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir İtalya Kadın Voleybol Takımı Igor Gorgonzola Novara'da forma giyen ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt, yurt dışı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ebrar Karakurt, bu defa akaryakıt istasyonundaki paylaşımıyla dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl Avrupa'ya yerleşen Ebrar Karakurt, İtalya'da bir arabanın benzin deposunu doldurmanın ne kadara mâl olduğunu takipçileriyle paylaştı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt İtalya'dan akaryakıt fiyatını paylaştı! ''Depomu fulledim''

Paylaşımına ''İtalya'da akaryakıtımı nasıl kendim alıyorum, oynat bakalım'' notu düşen Karakurt, ''Evet! 70 euro'ya depomuzu fulledik'' ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt İtalya'dan akaryakıt fiyatını paylaştı! ''Depomu fulledim''

Geçtiğimiz şubat ayında İtalya'da market turuna çıkan milli voleybolcu; elma, muz, salça, zeytinyağı, dana kıyma gibi gıda ürünlerinin fiyatlarını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt İtalya'dan akaryakıt fiyatını paylaştı! ''Depomuzu fulledik''

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Ebrar Karakurt, 12 yaşından beri profesyonel olarak voleybolla ilgileniyor. Vakıfbank Spor Kulübü'nde başlayan kariyerini, şimdilerde Igor Gorgonzola Novara'da sürdüren Karakurt, Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyiyor.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt İtalya'dan akaryakıt fiyatını paylaştı! ''Depomuzu fulledik''

Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' unvanına layık görülen 22 yaşındaki yıldız, 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu'nu deneyimlemişti.


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