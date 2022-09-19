Milli yıldıza şok! Odasına kimseyi almadı, kadrodan çıkarıldı

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği, ancak transferi gerçekleşmeyen ve Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer olan İsrailli golcü Eran Zahavi bu sezon gösterdiği performans sonrası İsrail Milli Takımı'na çağrılmıştı. Ancak alınan flaş bir kararla İsrail'in Arnavutluk ve Malta ile oynayacağı maçların kadrosuna alınmadığı öğrenilmişti.

ODASINI PAYLAŞMADI!

Alınan bu kararın nedeni oldukça merak edilirken, gerekçesi ortaya çıktı. 35 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada Sportif Direktör Yossi Benayoun ve Teknik Direktör Alon Hazan, Zahavi'nin otel odasını başka biriyle paylaşmak istemediği için kadroya alınmadığı duyuruldu.

TRANSFERİ SON ANDA YATMIŞTI!

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'nin ciddi şekilde transfer gündemine gelen ve daha sonra PSV Eindhoven'a imza atan Eran Zahavi, PSV'ye transfer sonrası yaşananlarla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu ancak ciddi bir görüşme yapılmadığını kaydeden Zahavi, "Ajax ve Fenerbahçe'nin ilgisi vardı ancak Fenerbahçe ile olan durum garipti. Medya benim anlaşma sağladığımı duyuruyordu. Şüphe bile yoktu. Evet, görüşmeler vardı ancak ciddi bir sözleşme pazarlığı yoktu. Bir transfer için de en önemli şey budur. Sonra çılgınlık başladı, özellikle sosyal medyada. Benim transfer olduğum haberleri patlamaya başladı. PSV'ye imza attıktan sonra gelen mesajlardan hiç bahsetmeyeyim. Daha az pozitifti, ancak bu çok da garip değildi." ifadelerini kullanmıştı.

