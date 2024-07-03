Milliler çeyrek finale kaldı, kasasını doldurdu! Kazanılan toplam para ödülü dudak uçuklattı

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euroluk parayı kasasına koyan milliler Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında 2 maçı da kazanarak, 2 milyon euro daha gelir elde etti.

SON 16 ÖDÜLÜ: 1 MİLYON 500 BİN EURO

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu ikinci bitirdi ve son 16 turuna adını yazdırdı. Bizim Çocuklar, EURO 2024 Son 16 Turu'na yükselerek 1 milyon 500 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu.

ÇEYREK FİNAL: 2 MİLYON 500 BİN EURO

A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşısında kazanarak 1 milyon euroluk geliri daha hanesine yazdırdı. Öte yandan çeyrek final ödülü olarak 2 milyon 500 bin euroyu daha almaya hak kazandı.

TOPLAM KAZANÇ 17 MİLYON 250 BİN EURO

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın toplam kazancı ortaya çıktı. Bizim Çocuklar, Son 16 Turu'nda veda ettiği EURO 2024'te toplam 17 milyon 250 bin euro para ödülünün sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te kazandığı para ödülü şöyle:

Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro

Gürcistan galibiyeti: 1 milyon euro

Çekya galibiyeti: 1 milyon euro

Son 16 Turu ödülü: 1 milyon 500 bin euro

Avusturya galibiyeti: 1 milyon euro

Çeyrek final ödülü: 2 milyon 500 bin euro





