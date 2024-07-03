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Milliler çeyrek finale kaldı, kasasını doldurdu! Kazanılan toplam para ödülü dudak uçuklattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.07.2024 15:40
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EURO 2024'te yoluna dolu dizgin devam eden A Milli Futbol Takımımız Avusturya engelini de aşarak adını çeyrek finale yazdırırken, kasasını da doldurdu. İşte detaylar...

Milliler çeyrek finale kaldı, kasasını doldurdu! Kazanılan toplam para ödülü dudak uçuklattı

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euroluk parayı kasasına koyan milliler Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında 2 maçı da kazanarak, 2 milyon euro daha gelir elde etti.

SON 16 ÖDÜLÜ: 1 MİLYON 500 BİN EURO

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te grubunu ikinci bitirdi ve son 16 turuna adını yazdırdı. Bizim Çocuklar, EURO 2024 Son 16 Turu'na yükselerek 1 milyon 500 bin euroluk para ödülünün sahibi oldu.

ÇEYREK FİNAL: 2 MİLYON 500 BİN EURO

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A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşısında kazanarak 1 milyon euroluk geliri daha hanesine yazdırdı. Öte yandan çeyrek final ödülü olarak 2 milyon 500 bin euroyu daha almaya hak kazandı.

TOPLAM KAZANÇ 17 MİLYON 250 BİN EURO

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın toplam kazancı ortaya çıktı. Bizim Çocuklar, Son 16 Turu'nda veda ettiği EURO 2024'te toplam 17 milyon 250 bin euro para ödülünün sahibi oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te kazandığı para ödülü şöyle:

Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
Gürcistan galibiyeti: 1 milyon euro
Çekya galibiyeti: 1 milyon euro
Son 16 Turu ödülü: 1 milyon 500 bin euro
Avusturya galibiyeti: 1 milyon euro
Çeyrek final ödülü: 2 milyon 500 bin euro

Euro 2024 Canlı Skor


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