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Milliler, Norveç maçı için İspanya'ya gitti

26.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında Norveç ile İspanya'da karşılaşacak olan A Milli Takım, yarın oynanacak karşılaşma için Malaga'ya hareket etti.

Milliler, Norveç maçı için İspanya'ya gitti

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na katılmak için eleme maçlarına başlayan A Milli Takım, Hollanda karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle hanesine 3 puanı yazdırdı.

Milliler, gruptaki ikinci maçı ise Norveç ile deplasmanda oynayacak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle Norveç Futbol Federasyonu, bu karşılaşmanın İspanya'da oynanmasını istedi ve bu başvuruları kabul edildi.

Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden ayrılan milliler, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İspanya'nın Malaga kentine hareket etti. Ay-yıldızlılar, özel uçakla İspanya'ya giderek, maç öncesi son hazırlıklarını burada tamamlayacak. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş ve Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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