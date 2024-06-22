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Milliler Portekiz'e farklı mağlup oldu, şansını son maça taşıdı! Grupta işler karıştı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.06.2024 20:53
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Son dakika... 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan A Milli Takımımız rakibine 3-0 mağlup oldu ve son 16 şansını son maça bıraktı. İşte detaylar...

Milliler Portekiz'e farklı mağlup oldu, şansını son maça taşıdı! Grupta işler karıştı...

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya geldi.

BVB Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı. Felix Zwayer’in yardımcılıklarını ise Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlendi.

Kazanmamız halinde lider olarak gruptan çıkmayı garantileyeceğimiz mücadelede Ay-Yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup olarak son 16 şansını son maça taşıdı.

Portekiz'in golleri Bernardo Silva, Samet Akaydın (k.k) ve Bruno Fernandes'ten geldi.

F GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU

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Günün ilk maçında grubun bir diğer maçında Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kalırken grupta ikinci maçların ardından puan durumu şöyle oldu.

1) PORTEKİZ - 6 PUAN
2) TÜRKİYE - 3 PUAN
3) ÇEKYA - 1 PUAN
4) GÜRCİSTAN - 1 PUAN

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

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Gruptaki son maçında Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız rakibini mağlup ettiği taktirde kesin olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Berabere kalınan senaryoda ise Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

TÜM MAÇLARINI KAZANAN TEK TAKIM

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Bu sonuçla Portekiz EURO 2024'te oynadığı 2 maçı da kazanan tek takım olmayı başardı.

HAMİT ALTINTOP VE RONALDO SOHBET ETTİ

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Türkiye ile Portekiz arasındaki mücadele öncesinde Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo sohbet etti.

Takım girişlerinin yapıldığı yerde karşılaşan ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan Hamit Altıntop ile Ronaldo, sohbet etti, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Pepe de Altıntop ile selamlaştı.

BVB DORTMUND STADI'NDA BÜYÜK COŞKU

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Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşma için tribünler tamamen doldu.

BVB Dortmund Stadı'nın büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

Euro 2024 Canlı Skor


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