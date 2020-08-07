Milwaukee Bucks, NBA Doğu Konferansı liderliğini garantiledi

NBA'e 6 maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, 23 sayı geriye düştüğü Miami Heat karşılaşmasını 130-116 kazanarak Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitirmeyi garantiledi.
Bucks'ı galibiyete, 33 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Giannis Antetokounmpo ve 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Khris Middleton taşıdı. Ersan İlyasova, 6 dakika süre aldığı mücadelede skora katkı yapamadı. Heat'te Tyler Herro'nun 20 sayı, 5 asist ve Duncan Robinson'ın 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
Houston Rockets, sağ kasığında ağrısı olan LeBron James'ten yoksun sahaya çıkan Los Angeles Lakers'ı 113-97 yendi. Russell Westbrook'un yokluğunda 39 sayı, 12 asist, 8 ribauntla oynayan Rockets'ın all-star gardı James Harden, sahanın en skoreri oldu. Lakers cephesinde Kyle Kuzma 21 sayı, 5 ribaunt, Anthony Davis ise 17 sayı, 12 ribauntla mücadele etti.
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 140-125
Phoenix Suns-Indiana Pacers: 114-99
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 130-116
Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 111-126
Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 115-125
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 113-97
(AA)
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