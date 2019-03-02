Milyoner iş adamı ve eşi birbirine girdi! İşte o anlar

O korkunç anlarda Baer eşinin elinden telefonu almaya çalışırken, kadın oturduğu sandalyeden düştü. Baer, cep telefonunu vermek istemeyen eşini yerlerde sürükledi. Kadının yerde

sürüklenirken yardım çığlıkları da kameralara yansıdı.

Görgü tanıkları parkta meydana gelen olay için daha öncesinde de çiftin tartıştıklarını ileri sürdü. Videoda Baer'in, telefonla uğraşan eşi Pam'e 'dur' dediği duyuluyor.

Olayın basına yansımasından sonra açıklama yapan ünlü CEO'nun eşi olayın bir aile meselesi olduğunu ve aileden biri hakkında tartıştıklarını söyledi.



