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Milyonerde yarışmacı ikinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:40 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı, sosyal medyada olay oldu.

Milyonerde yarışmacı ikinci soruda elendi! Kenan İmirzalıoğlu'nun hareketi olay oldu

ATV ekranlarının yaklaşık 3 sezondur devam eden yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", Kenan İmirzalıoğlu'nun keyifli sunumuyla devam ederken her hafta gündem olmaya da devam ediyor. Yarışma ekran başındakiler tarafından severek izleniyor.

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Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorular kadar yarışmaya katılanlar da büyük ilgi görüyor.

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Kimi yarışmacılar iddialı olmasına rağmen ilk soruda elenirken, kimi yarışmacılar da son sorulara kadar ilerleyebiliyor.

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Yayınlanan son bölümde ikinci soruda elenen Kaan isimli yarışmacı sosyal medyada gündem oldu. İmirzalıoğlu'nun "Genellikle çocuklar arasında şaka amaçlı, başparmağı burna değdirip öteki parmakları açarak ve sallayarak yapılan hareketin adı nedir?" sorusuna 'Pışık' cevabı verince yarışmadan elendi.

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Yarışmacı ikinci soruda elenmesinin hayal kırıklığını yaşarken Kanan İmirzalıoğlu ile aralarında enteresan diyalog geçti.

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Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıya 'pışık'ın nasıl yapıldığını gösterdi.

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