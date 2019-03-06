Milyonlarca kişi merakla bekliyordu! Game of Thrones'tan nefes kesen fragman!

Game of Thrones'in 7. sezonu dizinin başlangıcından bu yana merak edilen bazı soru işaretlerini yanıtlamıştı ancak şaşırtıcı sonuçlara da yer vermişti. Cercei'nin hamile olduğunun ortaya çıkması, Jamei'nin verdiği söze sadık kalarak yaşayanlar için savaşmak için Cercei'ye ihanet ederek Winterfell'e doğru hareket etmesi gibi. Öte yandan Jamei'nin Bran'in sakat kalmasına yol açan kişi olarak Winterfell'de nasıl karşılanacağı ve Bran ve Jamie karşılaşması, tahtın gerçek varisi olan Jon Snow'un yani Aegon Targeryan'ın gerçek kimliğini öğrendiğinde etrafındaki kişilerin vereceği tepki hayranların en merak ettiği sahnelerden yalnızca bir kaçı.
Yayınlanan fragman Arya'nın korku dolu bakışlarının yer aldığı bir sahneyle başlıyor. Arya'nın kaçışıyla devam eden sahnede kimden kaçtığı ise bilinmiyor. Arya'nın daha önce yaşadıkları dikkate alınırsa, bu denli endişeli olduğunu görmek aslında biraz ürkütücü. İlerleyen sahnelerde Arya'nın Ak Gazenler ile savaştığı sahneye de yer veriliyor.
Bir çok kez isimleri geçen ancak daha önce göremediğimiz Golden Company (Altın Mürettebat) ilk kez bu fragman ile karşımıza çıkıyor. Esos'tan dönen Demir Doğumlular'ın gemisinde Harry Strickland komutasındaki Golden Company askerleri görülüyor.
Yayınlanan fragman ayrıca; Beric Dondarrion, Tormund Giantsbane ve Dolorous Edd'in duvarın yıkımından kurtulduğunu gösteriyor.
Jon Snow ve Daenerys Targaryen'in Lekesiz ve Dotraki ordusu ile Winterfell'e gelişi ise halk tarafından korkuyla karşılanıyor. Bu korkunun temel sebebi ise tabi ki gökyüzünde uçan 2 ejderha.
Fragmanın sonlarına doğru ise artık tamamıyla Ak Gezenler'e karşı verilecek savaşa odaklanılıyor. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri, Game of Thrones'un final sezonunun fragmanıyla baş başa bırakıyoruz.
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