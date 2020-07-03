Milyonlarca kişi telefon aldıktan sonra pişman oldu! Bu detaylara dikkat etmezseniz...

Kişisel zevkleriniz hem yazılım hem de dış görünüş açısından önemli bir karar noktasıdır. Bazı insanlar daha yuvarlak çizgiler ve kıvrımlı tasarım tercih ederken diğerleri düz çizgiler ve keskin metal kenarlarla karakterize edilen cihazları beğenir. Son dönemlerde akıllı telefonların giderek daha da fazla birbirine benzediği de bir gerçek. Ancak, markalar belli başlı farklılıkları telefonlarına yansıtırlar. Bir cep telefonunun tasarımı, işlevselliği ile yakından ilgilidir. Metal bir gövde şık ve modaya uygun olabilir, bazen de microSD veya kulaklık girişi gibi bazı özellikleri kullanmanızı engelleyebilir. Satın alma işleminden önce, cihazın kalitesini, rahatlığını ve kullanılabilirliğini araştırmalısınız.

Akıllı telefon, yanınızda taşınan ve çeşitli görevleri gerçekleştirmenizi sağlayan mini bir bilgisayar gibidir. Bir telefon seçmeden önce beklentilerinizi ve kullanım alışkanlıklarınızı belirlemeli, sonra da cihazın teknik özelliklerine odaklanmalısınız.

EKRAN BOYUTU VE TÜRÜ

Güncel haberleri almak veya oyun oynarken HD grafiklerinde kaybolmak isteyenler için en az 5.7 inç bir ekrana sahip akıllı telefon ideal bir seçimdir. Ekran teknolojisine gelince Android’de iki farklı türde ekran vardır. Bunlar LCD ve AMOLED. İkisi arasında temel fark ışıkla ilgilidir. LCD ekranlar daha parlak olma eğilimindedir ve doğrudan güneş ışığı altında cihaz, daha iyi görüntüler sunar. AMOLED ekran daha keskin kontrast ve daha doygun renkler iletir. Bununla birlikle her iki ekran türünde de full HD veya QHD çözünürlük her zaman kusursuzdur.

İŞLEMCİ VE RAM

İşlemci, genel performansa bağlı olan bir aygıtın merkezidir. Bazen de yazılım güncellemelerini sınırlandıran bir işlemci yeteneği söz konusudur. Qualcomm ve Mediatek her zaman güvenilir sistemlerdir. İşlemci önemlidir, fakat akıllı telefona ve teknik özelliklerine bir bütün olarak bakmanız gerekir. Bu nedenle, satın alacağınız cihazın RAM kapasitesine mutlaka göz atmalısınız.

PİL ÖMRÜ

Pil ömrü, yeni bir akıllı telefon seçerken göz önünde bulundurulması gereken en önemli konulardan biridir. Daha fazla sayıda mah, uzun pil ömrü anlamına gelmez. En yüksek işlemcilerin pil ömrünü optimize ettiğini, daha yüksek çözünürlüklü ekranların ise daha fazla enerji harcadığını unutmamalısınız. Standart olarak 4.000 mah pile sahip olan bir cihaz iyi bir seçim olacaktır.

