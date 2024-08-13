EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Milyonlarca öğrenci bekliyordu! ÖSYM'den açıklama geldi: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! ÖSYM'den açıklama geldi: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.08.2024 10:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandı. Adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ilk açıklamasında, "Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! ÖSYM'den açıklama geldi: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.

y2

KONTENJANLARDA SON DURUM

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.

y3

Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım." ifadelerine yer verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yks
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

MİT'ten dev operasyon! Kişisel verileri terör örgütüne satan siber çete çökertildi

MİT'ten dev operasyon! Kişisel verileri terör örgütüne satan siber çete çökertildi

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Erden Timur, Galatasaray ve Fenerbahçe üçgeninde bir transfer hikayesi! Mourinho devreye girdi imzayı atıyor

Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi

Kıyıdan sadece birkaç metre uzaklıkta görüldü! Plajdakiler büyük bir panikle izledi

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.