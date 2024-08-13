Milyonlarca öğrenci bekliyordu! ÖSYM'den açıklama geldi: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.

YÖK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili adaylarımız, 2024 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz. Tüm gençlerimizi tebrik eder, sonuçların hayırlı olmasını dilerim.

KONTENJANLARDA SON DURUM

Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.

Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım." ifadelerine yer verdi.