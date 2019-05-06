Milyonlarcası telef oldu! 'Önlem alınmazsa...'

Aydın’da önemli bir arı konaklama ve bal üretim merkezlerinden biri olan Sultanhisar Eskihisar Bölgesi’nde bu yıl bahar mevsiminin çok iyi olmasına rağmen kovanlardaki arıların yaklaşık yüzde 80’inin telef olduğunu belirten Selman Serçe, şunları söyledi:

'BÖYLE DEVAM EDERSE...'

“Her gün milyonlarca arı telef oluyor. TAB Başkanı Ziya Şahin’in hiçbir girişimi yok. Merkez Birliği’nin ilgili bakanlıklarla görüşüp ilaçlamanın akşam saatlerinde yapılmasını sağlamasını bekliyoruz. Bir yanda tarımın olmazsa olmazı olarak arılar gösterilirken diğer yandan da bizzat tarım faaliyetleri çerçevesinde arılar zehirlenip telef ediliyor. Durum bu şekilde devam ederse bölgemizde arıcılık faaliyeti tamamen bitecek. Bir an önce Merkez Birliği’nin sorunu bakanlıklar nezdinde çözmesini bekliyoruz” (İHA)





