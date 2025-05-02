Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Milyonluk piyango kazandı, ilk alışverişi şaşırttı! Bakın ne aldı...

İngiltere'nin Barking kentinde yaşayan 60 yaşındaki kamyon şoförü Gary MacDonald tam 5.2 milyon sterlin piyango kazandı. Aldığı parayla yaptığı ilk alışveriş ise gündem oldu.

Milyonluk piyango kazandı, ilk alışverişi şaşırttı! Bakın ne aldı...
Jale Uslu

Londra'daki Barking şehrinde yaşayan Gary MacDonald, isimli kamyon şoförü, tam 5.2 milyon sterlin (yaklaşık 266 milyon TL) piyango kazandı. İşe hazırlanmak için sabah uyandığında Milli Piyango'dan gelen "Biletiniz hakkında iyi haberler var." yazan bir e-posta gördü.

iStock-967078690

PATRONUNU ARAYIP İSTİFA ETTİ

İlk başta 35 sterlin kazandığını öğrenince çok sevindi, ancak daha sonra 5,2 milyon sterlinden fazla ek bir ödül daha kazandığını fark etti. Şanslı adam, "Bir gün daha aynı işi yapmanın, ne bugün ne de başka bir gün, kesinlikle hiçbir anlamı olmadığını fark ettim. Bunun üzerine sabah saat 6.30’da patronumu arayıp istifa ettim." dedi.

iStock-1254852664

İstifasının ardından milyoner olan Gary MacDonald ilk alışverişiyle gündem oldu. Kendine Shark marka yeni bir elektrikli süpürge aldı. Uzun yıllardır birlikte olduğu Anita ile artık evlenmeyi planlayan çift, servetlerini dünyayı gezip Formula 1 yarışlarını izlemek için kullanmak istiyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İntihardan vazgeçirmişti! Röportaj Adam köprüdeki o gençle buluştu!İntihardan vazgeçirmişti! Röportaj Adam köprüdeki o gençle buluştu!
Öğretmenden öğrencisine aşk mektubu! İğrenç sümük detayı...Öğretmenden öğrencisine aşk mektubu! İğrenç sümük detayı...

Anahtar Kelimeler:
piyango
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Cemil Önal öldürüldü mü? Resmi açıklama: Saldırganın eşkali verildi

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

Bir deprem daha: 4,5'ten sonra şimdi de 4,2!

İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

İdam edildi! Son kez bu yemekleri istedi...

İntihardan vazgeçirmişti! Röportaj Adam köprüdeki o gençle buluştu!

İntihardan vazgeçirmişti! Röportaj Adam köprüdeki o gençle buluştu!

Öğretmenden öğrencisine aşk mektubu! İğrenç sümük detayı...

Öğretmenden öğrencisine aşk mektubu! İğrenç sümük detayı...

Ayda 16 gün çalışıyor! Mesleğini duyanlar işini bırakmak istiyor

Ayda 16 gün çalışıyor! Mesleğini duyanlar işini bırakmak istiyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.