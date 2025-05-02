Milyonluk piyango kazandı, ilk alışverişi şaşırttı! Bakın ne aldı...

Londra'daki Barking şehrinde yaşayan Gary MacDonald, isimli kamyon şoförü, tam 5.2 milyon sterlin (yaklaşık 266 milyon TL) piyango kazandı. İşe hazırlanmak için sabah uyandığında Milli Piyango'dan gelen "Biletiniz hakkında iyi haberler var." yazan bir e-posta gördü.

PATRONUNU ARAYIP İSTİFA ETTİ

İlk başta 35 sterlin kazandığını öğrenince çok sevindi, ancak daha sonra 5,2 milyon sterlinden fazla ek bir ödül daha kazandığını fark etti. Şanslı adam, "Bir gün daha aynı işi yapmanın, ne bugün ne de başka bir gün, kesinlikle hiçbir anlamı olmadığını fark ettim. Bunun üzerine sabah saat 6.30’da patronumu arayıp istifa ettim." dedi.

İstifasının ardından milyoner olan Gary MacDonald ilk alışverişiyle gündem oldu. Kendine Shark marka yeni bir elektrikli süpürge aldı. Uzun yıllardır birlikte olduğu Anita ile artık evlenmeyi planlayan çift, servetlerini dünyayı gezip Formula 1 yarışlarını izlemek için kullanmak istiyor.