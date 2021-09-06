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Mine Tugay'dan sonbahar paylaşımı: Malum güneş alerjisi

06.09.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine adından söz ettirdi. Siyah elbisesi ve çizmeleriyle poz veren güzel oyuncu "Gelsin artık sonbahar" notunu yazdı. Tugay gelen yorumlar üzerine ise "Malum güneş alerjisi" açıklamasını yaptı.

Mine Tugay'dan sonbahar paylaşımı: Malum güneş alerjisi

Son olarak Zalim İstanbul dizisinde başrol oynayan Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
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43 yaşındaki oyuncu Mine Tugay, yaz tatilini Çanakkale Assos'da geçirdi.

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Güzel oyuncu, sık sık tatilde çekilen kareleri Instagram hesabından paylaştı.

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Instagram'da 3,4 milyon takipçisi olan Tugay, bu defa siyah elbisesi ve çizmeleriyle çekilen bir pozunu paylaştı.

"MALUM GÜNEŞ ALERJİSİ"

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Ünlü oyuncu paylaşımına "Gelsin artık sonbahar" notunu yazdı. Daha önce güneş çarpması da yaşayan Tugay gelen yorumlar üzerine "Yaz mevsimi ile derdim yok, malum güneş alerjisi" açıklamasını yaptı.

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Mine Tugay Instagram
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