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Mine Tugay yıllar önceki halini paylaştı! O halinden eser yok...

02.04.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Zalim İstanbul dizisinde rol alan oyuncu Mine Tugay, sosyal medyada çok sık paylaşım yapan isimlerden biri. Sık sık hayatından kesitler paylaşan ünlü oyuncudan bu kez nostaljik bir fotoğraf paylaşımı geldi.

Mine Tugay yıllar önceki halini paylaştı! O halinden eser yok...

En büyük çıkışını Madcezir dizisiyle yapan ve bugüne kadar birçok rolde yer alan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Mina Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlanmıştı.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI!

Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara kazınan isim Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat verdi. Medcezir dizisindeki Ender Serez rölü ile de büyük popülerlik kazandı.

Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeyi sürdürürken bu kez geçmişinden bir fotoğraf paylaştı.

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Ünlü oyuncunun 2015 yılından eski halinin görüldüğü bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti. Tugay, İsviçre'de yıllar önce çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

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Çilek Kokusu, Paramparça dizilerinin ardından Zalim İstanbul’da Şeniz karakteri ile kötü kadın rolünü üstlenen Mine Tugay, uzun süredir dizilerde yer almıyor.

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Oyuncunun yakın süreçte Masum ve Güzel dizisinde rol alması bekleniyor.

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Mine Tugay
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