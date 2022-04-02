Mine Tugay yıllar önceki halini paylaştı! O halinden eser yok...

En büyük çıkışını Madcezir dizisiyle yapan ve bugüne kadar birçok rolde yer alan Mine Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. 1997 yılından bu yana oyunculuk yapmayı sürdüren Mina Tugay, Gülbeyaz isimli 2003 yılında yayınlanan dizi ile tanınmaya başlanmıştı.

ESKİ HALİNİ GÖRENLER İNANAMADI!

Behzat Ç’deki Suna karakteriyle de akıllara kazınan isim Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin unutulmaz karakterlerinden Bahar’a hayat verdi. Medcezir dizisindeki Ender Serez rölü ile de büyük popülerlik kazandı.

Tugay, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getirmeyi sürdürürken bu kez geçmişinden bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü oyuncunun 2015 yılından eski halinin görüldüğü bir fotoğrafı paylaşması dikkat çekti. Tugay, İsviçre'de yıllar önce çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Çilek Kokusu, Paramparça dizilerinin ardından Zalim İstanbul’da Şeniz karakteri ile kötü kadın rolünü üstlenen Mine Tugay, uzun süredir dizilerde yer almıyor.

Oyuncunun yakın süreçte Masum ve Güzel dizisinde rol alması bekleniyor.

