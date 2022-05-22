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Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti! "Bal gibi"

22.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mine Tugay Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Pozlarını yayınlayan Mine Tugay'a dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geliyor.

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti! "Bal gibi"

Gülbeyaz, Aliye, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Medcezir gibi dizilerde oynayan Mine Tugay yıllardır televizyon ekranlarında seyircilerle buluşuyor. Değişimiyle bir zamanlar gündemin bir numaralı konuşulan isimlerinden olan Tugay, son zamanlarda güzelliğiyle dillerden düşmüyor.

MİNE TUGAY POZUYLA TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ ALDI

43 yaşındaki Mine Tugay yıllar içerisinde güzelliğine güzellik kattı.

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Oyunculuğun yanı sıra adeta sosyal medya fenomeni haline gelen Mine Tugay, Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi tarafından yakından takip ediliyor.

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Oyunculuğa ilk önce tiyatro ile başlayan ve tiyatro sahnelerinde mesleği öğrenen Tugay, şimdilerde ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Mine Tugay'ın Instagram pozuna takipçileri, "Abartmasak mı artık?", "Bal gibi" yorumlarında bulundu.

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

Mine Tugay Instagram pozuyla yaktı geçti!

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Mine Tugay
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