Minecraft hileleri nelerdir? Hile kodları nasıl girilir?

İlk sürümü 2009 yılında çıkan tam sürüm haline ise 2011 yılında gelen Minecraft her geçen gün popülerliğini artırmış ve günümüz oyun dünyasında bir fenomen haline gelmiştir. Minecraft dünyası sanal ortamı aşmış, oyuncakları, yayınları ile başlı başına bir sektör olmuştur. Minecraft oyununu denemek isteyenlere yardımcı olacak veya oyunda özgürce ne istenirse yapılabilmesini sağlayan hile kodları oyunla ilgili en çok araştırılan konuların başında geliyor. Minecraft hileleri başlığı altında sizin için PC’de konsola girebileceğiniz komutları ve bu hile komutlarının ne işe yaradığını ve her bir kod için örnek yazılış paylaştık.
Oyunun tek kişilik modunda hile kodlarını girebilmek için “/” işaretine basıp konsolu açmanız gerekmektedir. Multiplayer yani online oyundaki komutlar bu şekilde çalışmaz. Multiplayer modunda direkt olarak komutu yazıp “enter” tuşuna basmak yeterlidir. Minecraft’ın tek kişilik sürümünde kullanılabilecek hilelere geçmeden önce komutlarda büyük küçük harflere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatalım. Bu komutlar oyun içinde pek çok şeyi yapmanızı kolaylaştırır ancak sizi fazla güçlü de yapabilir ve bu nedenle bir süre sonra oyundan sıkılabilirsiniz. Yine de bu hile kodları ile Minecraft’da belki daha önce yapamadığınız şeyleri deneyebilir, oyunun farklı yönlerini keşfedebilirsiniz.
Kopyalama
/clone x1 y1 z1 x2 y2 z2 x y z
Seçilen blokların başka bir yerde kopyalarını oluşturur. Şehir kurmak gibi çalışmalarda çok kullanışlıdır. Yaptığınız binaların kopyalarını pratik bir şekilde başka yerlerde kullanabilirsiniz. Hile kodundaki “x1 y1 z1” kısmı kopyalayacağınız bloklar için başlangıç noktası, “x2 y2 z2” kısmı bitimş noktasıdır. “x y z” de blokların kopyasının yerleştirileceği konumdur.
Örnek: /clone 100 234 -10 200 100 0 300 200 100
Zorluk Derecesi Değiştirme
/difficulty zorluk derecesi
Yukarıdaki zorluk derecesi yazan alanı oyunun 4 zorluk derecesinden birini yazarak oyun esnasında zorluğu değiştirebilirsiniz.
Örnek: /difficulty peaceful
Deneyim kazanma ve seviye atlama
/xp miktar [oyuncu] ve /xp miktarL [oyuncu]
Bu komut ile belli bir oyuncuya belli bir miktar deneyim puanı kazandırabilirsiniz. Mynet adlı oyuncuya şu şekilde deneyim puanı verebilirsiniz:
Örnek: /xp 1000 Mynet
Bir oyuncuya direkt olarak seviye atlatmak isterseniz de şu şekilde yapabilirsiniz:
Örnek: /xp 100L Mynet
Oyun Modunu Değiştirme
/gamemode oyun modu
Zorluk değiştirme de olduğu gibi oyun esnasında oyun modunu değiştirebilirsiniz.
/gamemode Survival
Eşya Verme
/give oyuncu eşya [miktar]
Bu komut ile hedef oyuncuya belirlenen miktarda eşya / malzeme verebilirsiniz. Yalnız unutulmamalıdır ki bunlar ancak istiflenebilir şeylerde olabilir. Örneğin kendinize 100 tane elmas kılıç veremezsiniz. Eşyaların id’lerine buradan ulaşabilirsiniz.
Örnek: /give Mynet diamond_sword 1
Eşyaları Kaybetmeme
/gamerule keepInventory true
Bu kod oyunun temel kurallarından birini değiştirir. Bu kod sayesinde öldüğünüzde eşyalarınızı kaybetmezsiniz. Ölünce eşyaları kaybetmemek için kodun sonuna “true”, bunu iptal etmek için “false” yazmalısınız. Yani bu özelliği kapatmak için kodun şöyle olması gerekiyor: /gamerule keepInventory false
Ölüm Komutları
/kill
Oyuncu dahil her şeyin ölmesine yol açar.
/kill oyuncu
Belli bir oyuncuyu öldürmeye yarar. Örnek: /kill Mynet
/kill @e[type=Canavartürü]
Belli bir canavar türünü öldürmeye yarar. Örnek: /kill @e[type=Creeper]
Işınlanma
/tp [hedef oyuncu] x y z
Hedef oyuncuyu koordinatlar girerek belirlenen bir yere ışınlamaya yarar.
Örnek: /tp Mynet 100 0 10
Zamanı Değiştirme
/time set değer
Oyun içindeki zamanı değiştirmenize yarar. Kodda değer yazan yere istediğiniz zamanın değerini yazmanız gerekir.
0 – Şafak vakti
1000 – Sabah
6000 – Öğlen
12000 – Alacakaranlık/akşamüstü
18000 – Gece
Örnek: /time set 6000
Eşyalara Özellik Kazandırma
/enchant oyuncu özellik ID’si [level]
Oyuncunun elindeki eşyaya güç, keskinlik gibi bir özellik kazandırmaya yarar. Bir kitaptan veya “enchant” masasından alınabilecek herhangi bir özellik olabilir. Özellik isimlerine şuradan bakabilirsiniz.
Örnek: /enchant Mynet minecraft:smite 1
Oyunculara Özellik Kazandırma
/effect oyuncu özellik [saniyeler] [gücü] [partiküller]
Hedef oyuncuya bir özellik kazandırmaya yarar. [saniyeler] [gücü] [partiküller] kısımları ile bu özelliğin ne kadar süreceğine, gücünün ne olacağına ve partikül efektlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Zorunlu değildir. Örneğin 30 saniyeliğine su altında nefes almak özelliği kazandırmak için:
Örnek: /effect Mynet water_breathing 30
Seed Kodu
/Seed
Oyundaki dünyanın seed değerini görmeye yarar. Aynı dünyayı oynamak isterseniz kullanışlıdır.
Zamanı Durdurma
/gamerule doDaylightCycle false
Oyunun gece gündüz döngüsünü iptal etmenizi sağlar. Kodu uyguladığınızda oyun o anki zamanda kalır. Gece gündüz döngüsünü yeniden başlatmak için kodun sonundaki “false” kelimesini “true”ya çevirmeniz gerekiyor.
Canavar Yaratma
/summon evar adı [x] [y] [z]
Belli bir konumda bir canavar yaratmaya yarar. Koddaki x, y, ve z canavarın yaratılacağı konumu belirtmek içindir. Konum belirmezseniz canavar direkt olarak bulunduğunuz noktada yaratılır.
Örnek: /summon creeper
Hava Durumunu Değiştirme
/weather hava durumu
Bu kod sayesinde oyunun havasını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
clear (açık)
rain (yağmurlu)
thunder (fırtına)
Örnek: /weather thunder
Kod Yardımı Alma
/help [hile kodu]
Yukarıda paylaştığımız kodlar hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz yardım komutundan faydalanabilirsiniz.
Örnek: /help kill
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