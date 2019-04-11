Minecraft hileleri nelerdir? Hile kodları nasıl girilir?

İlk sürümü 2009 yılında çıkan tam sürüm haline ise 2011 yılında gelen Minecraft her geçen gün popülerliğini artırmış ve günümüz oyun dünyasında bir fenomen haline gelmiştir. Minecraft dünyası sanal ortamı aşmış, oyuncakları, yayınları ile başlı başına bir sektör olmuştur. Minecraft oyununu denemek isteyenlere yardımcı olacak veya oyunda özgürce ne istenirse yapılabilmesini sağlayan hile kodları oyunla ilgili en çok araştırılan konuların başında geliyor. Minecraft hileleri başlığı altında sizin için PC’de konsola girebileceğiniz komutları ve bu hile komutlarının ne işe yaradığını ve her bir kod için örnek yazılış paylaştık.

MİNECRAFT HİLELERİ

Oyunun tek kişilik modunda hile kodlarını girebilmek için “/” işaretine basıp konsolu açmanız gerekmektedir. Multiplayer yani online oyundaki komutlar bu şekilde çalışmaz. Multiplayer modunda direkt olarak komutu yazıp “enter” tuşuna basmak yeterlidir. Minecraft’ın tek kişilik sürümünde kullanılabilecek hilelere geçmeden önce komutlarda büyük küçük harflere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatalım. Bu komutlar oyun içinde pek çok şeyi yapmanızı kolaylaştırır ancak sizi fazla güçlü de yapabilir ve bu nedenle bir süre sonra oyundan sıkılabilirsiniz. Yine de bu hile kodları ile Minecraft’da belki daha önce yapamadığınız şeyleri deneyebilir, oyunun farklı yönlerini keşfedebilirsiniz.