YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Minestrone çorbası nasıl yapılır? MasterChef minestrone çorbası tarifi nedir? İşte İtalyan çorbası minestrone malzemeleri ve püf noktaları

Minestrone çorbası nasıl yapılır? MasterChef minestrone çorbası tarifi nedir? İşte İtalyan çorbası minestrone malzemeleri ve püf noktaları

Metin Yamaner Metin Yamaner 27.10.2020 23:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Minestrone çorbası nasıl yapılır? MasterChef minestrone çorbası tarifi nedir? İşte İtalyan çorbası minestrone malzemeleri ve püf noktaları

Minestrone çorbası MasterChef Türkiye'nin 27 Ekim'de ekrana gelen son bölümünde yarışmacılar tarafından hazırlandı. Dokunulmazlık oyununda yapılan minestrone çorbasının tarifi de merak edildi. İtalyan usulü sebzeli bir çorba olan minestrone çorbası lezzetiyle damaklarda farklı bir tat bırakıyor. Peki minestrone çorbası nasıl yapılır? İşte MasterChef minestrone çorbası tarifi ve malzemeleri.

MasterChef 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu menüsünde yer alan en farklı çorbalardan biri olan minestrone çorbası, geceye damgasını vurdu. Herkesin merakla tarifini araştırmaya başladığı minestrone çorbasının nasıl yapıldığı, malzemeleri ve püf noktası da merak edilenler arasında yerini aldı.

MİNESTRONE ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet orta boy kabak

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

3 dal kereviz sapı

5 adet taze fasulye ya da bakla (arzuya göre)

100 gram karnabahar

1 dal pırasa

4 dal taze fesleğen

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 su bardağı meksika fasulyesi

1 su bardağı boncuk makarna

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

1/4 su bardağı iri rendelenmiş parmesan peyniri

corba

MINESTRONE ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Tamamı kavrulacak olan sebzeleri, bir tık önce de olsa sertlik ve pişme derecelerine göre eklemeye özen gösterin.

corba2

MINESTRONE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı kabuğunu soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Kabuğunu soyduktan sonra bıçağın tersiyle ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın. Ardından, kabuğunu soyduğunuz patatesi iri küpler halinde doğrayın. Uç kısımlarını aldıktan sonra arzuya göre kabuğunu soyduğunuz ya da üzerini kazıdığınız kabak ve havucu patateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.

Bol suda yıkadığınız kereviz sapları ve pırasayı incecik kıyın. Karnabaharı küçük çiçeklere ayırın. Kılçıklarını temizlediğiniz taze fasulye ya da baklaları iri parçalar halinde kesin. Fesleğen yapraklarını ayıklayın.

Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar soteleyin. Sarımsakları ekleyip karıştırdıktan sonra domates salçasını ekleyin. Kısa bir süre kavurun.

Pişme derecelerini göz önünde bulundurarak aralarda karıştırarak sırasıyla; doğranmış havuç, karnabahar, suda bekletilmiş Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasayı tencereye alın.

Sebzelerin üzerini 2-3 parmak kalınlığında geçecek kadar sıcak tavuk suyu ilave edip çorba karışımını 15-20 dakika kadar pişirin.

Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber katıp çeşnilendirin. İncecik kıyılmış fesleğen yaprakları ve makarna ekleyip kısık ateşte kapağı kapalı olarak 10-15 dakika kadar pişirin.

Makarnaları şişen ve fasulyeleri yumuşayan bol malzemeli sebze çorbasını arzuya göre rendelenmiş parmesan peyniri ilavesiyle sıcak olarak servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Soğuklarda içinizi ısıtacak en pratik lezzet: mercimek çorbasıSoğuklarda içinizi ısıtacak en pratik lezzet: mercimek çorbası
MasterChef'in merak edilen ürünü: Agar AgarMasterChef'in merak edilen ürünü: Agar Agar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti

Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Odun ateşinde 10 saatte pişiyor! Lezzeti dillere destan...

Odun ateşinde 10 saatte pişiyor! Lezzeti dillere destan...

Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...

Pofuduk hamur kızartması için kimsenin bilmediği sır malzeme...

Sarımsağı soymanın en kolay yolu...

Sarımsağı soymanın en kolay yolu...

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Enfes domates çorbası nasıl yapılır?

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Tam da Mevsimi: Fırında Ballı Somon Tarifi

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Diğer Haberler

Mercimek çorbası nasıl yapılır? MasterChef mercimek çorbası malzemeleri neler? Mercimek çorbası tarifi nedir?

Soğuklarda içinizi ısıtacak en pratik lezzet: mercimek çorbası

Fettucine Alfredo nasıl yapılır? Fettucine Alfredo malzemeleri neler? Fettucine Alfredo tarifi nedir?

Akşam yemeği için pratik ama eşsiz bir lezzet: Fettucine Alfredo

Dört malzemeli tadına doyulmaz bir ikramlık: Flapjack

Dört malzemeli tadına doyulmaz bir ikramlık

Adı da tadı da bir başka: Kedi batmaz tarifi

Adı da tadı da bir başka: Kedi batmaz tarifi

Kadife gibi yumuşacık açma tarifi! Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Püf noktası sayesinde tel tel kabarıyor

Çökertme kebabı nasıl yapılır? Çökertme kebabı tarifi nedir? Çökertme kebabı malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Çökertme Kebabı tarifi...

Evde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.