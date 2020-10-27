Minestrone çorbası nasıl yapılır? MasterChef minestrone çorbası tarifi nedir? İşte İtalyan çorbası minestrone malzemeleri ve püf noktaları

MasterChef 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu menüsünde yer alan en farklı çorbalardan biri olan minestrone çorbası, geceye damgasını vurdu. Herkesin merakla tarifini araştırmaya başladığı minestrone çorbasının nasıl yapıldığı, malzemeleri ve püf noktası da merak edilenler arasında yerini aldı.

MİNESTRONE ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 adet büyük boy kuru soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet orta boy kabak

1 adet orta boy havuç

1 adet orta boy patates

3 dal kereviz sapı

5 adet taze fasulye ya da bakla (arzuya göre)

100 gram karnabahar

1 dal pırasa

4 dal taze fesleğen

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 su bardağı meksika fasulyesi

1 su bardağı boncuk makarna

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servisi için:

1/4 su bardağı iri rendelenmiş parmesan peyniri

MINESTRONE ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Tamamı kavrulacak olan sebzeleri, bir tık önce de olsa sertlik ve pişme derecelerine göre eklemeye özen gösterin.

MINESTRONE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Kuru soğanı kabuğunu soyduktan sonra küçük parçalar halinde doğrayın. Kabuğunu soyduktan sonra bıçağın tersiyle ezdiğiniz sarımsakları incecik kıyın. Ardından, kabuğunu soyduğunuz patatesi iri küpler halinde doğrayın. Uç kısımlarını aldıktan sonra arzuya göre kabuğunu soyduğunuz ya da üzerini kazıdığınız kabak ve havucu patateslerle uyumlu olacak şekilde kesin.