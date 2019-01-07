Mini elbisesiyle barfiks çeken kız hayran bıraktı

Kırmızı elbisesiyle barfiks çeken genç kız, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç kız, bir spor salonunda barfiks çekmeye başladı. Genç kız yaptığı küçük şovla herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı.

