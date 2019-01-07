Mini elbisesiyle barfiks çeken kız hayran bıraktı

K\u0131rm\u0131z\u0131 elbisesiyle barfiks \u00e7eken gen\u00e7 k\u0131z, izleyenleri kendine hayran b\u0131rakt\u0131.\nSosyal medyada payla\u015f\u0131lan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde gen\u00e7 k\u0131z, bir spor salonunda barfiks \u00e7ekmeye ba\u015flad\u0131. Gen\u00e7 k\u0131z yapt\u0131\u011f\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck \u015fovla herkesi kendisine hayran b\u0131rakmay\u0131 ba\u015fard\u0131.PARTNER20 yetmez 500 y\u0131l olsunReddedilen kad\u0131n ho\u015fland\u0131\u011f\u0131 adama 159 bin mesaj att\u0131'Muhalif partiye oy veren kad\u0131na toplu tecav\u00fcz' iddias\u0131
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