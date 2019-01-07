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Mini elbisesiyle barfiks çeken kız hayran bıraktı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 07.01.2019 10:47 | Son Güncelleme

Kırmızı elbisesiyle barfiks çeken genç kızın görüntüleri, sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Kırmızı elbisesiyle barfiks çeken genç kız, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde genç kız, bir spor salonunda barfiks çekmeye başladı. Genç kız yaptığı küçük şovla herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kız barfiks

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