Minibüs nasıl yazılır? minibüs mü münübüs mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Fransızca sözcüklerin dilimize uyarlanarak Türkçeye ödünçlendiği bilinir. Bu kapsamda yer alan pek çok ifade mevcut iken bunlardan biri de minibüs olarak belirtilebilir. Otobüsten küçük olan ve 10-17 kişilik oturma kapasitesi bulunan taşıtları temsil eden minibüs ifadesi günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Ancak bu sözcüğün ilk iki hecesinde yer alan ünlü harfin ü mü yoksa i mi olduğu genelde karıştırılır. Bu sözcüğün TDK onaylı olan yazılışının belirtilmesi ise minibüs kelimesinin hem yazılı hem de sözlü dilde doğru bir şekilde kullanılmasını sağlayacaktır.

Minibüs nasıl yazılır?

Fransızcadan dilimize ödünçlenen sözcüklerin nasıl yazıldığı genellikle karıştırılır. Özellikle bu sözcüklerin içerdiği ünlü seslerin nasıl yazılması gerektiği konusunda araştırma yapıldığı görülür. Yapılan bu açıklamaya örnek olan kelimelerden biri de minibüs olarak belirtilebilir. Bu nedenle Türk Dil Kurumu tarafından belirtilen minibüs doğru yazılışı hakkında bilgi aktarılması gerekir.

Minibüs sözcüğü Türk Dil Kurumu'nun güncel sözlüğünde 10-17 kişilik oturma kapasitesi olan küçük otobüs olarak tanımlanır. Bu sözcüğün isim türünde olduğu ve Fransızcadan Türkçeye ödünçlendiği TDK güncel sözlüğü kapsamında yer alan bilgiler arasındadır. Ele alınan bu kelimenin Fransızcadaki kullanımı minibus şeklindedir. Türkçe yazım kurallarına uygun olan minibüs yazılışı ve bu sözcüğün hatalı kullanımı ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Minibüs (doğru kullanımı)

Münübüs (yanlış kullanımı)

Minibüs mi münübüs mü?

Bir sözcüğün farklı bir dilden Türkçeye ödünçlenmiş olması durumunda bu ifadenin dilimizin yazım kurallarına uygun hale getirildiği görülür. Fransızcadan Türkçeye ödünçlenen minibüs isim sözcüğü de bu örnekler arasında yer alır. Nitekim minibüs TDK'ye göre ilk iki hecesinde i harfi kullanılacak şekilde olmalıdır. Bu nedenle münübüs sözcüğü Türkçede yer almamakta iken bu kullanım Türkçe yazım kurallarına aykırıdır. Doğru minibüs yazımı hakkında daha detaylı bir şekilde bilgi edinilmesi için incelenebilen cümleler ise şu şekildedir: