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Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.07.2019 08:28 | Son Güncelleme

Denizli'de ilçe seferini yapan minibüsteki 18 yaşındaki kızı taciz ettiği ve yolculara bıçak gösterdiği iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzerinden iki bıçak çıkan ve alkollü olduğu öne sürülen taciz şüphelisi, karakola götürüldü.

Minibüste kız öğrenciye taciz! Yaptıkları bununla da kalmadı

Edinilen bilgilere göre olay, Kale ilçesi ile Denizli kent merkezi seferini yapan minibüste saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, araca alkollü olarak binen A.A. (50), yüksek sesli konuşup yolcuları rahatsız etmeye başladı. Ardından sürekli yer değiştiren ve alkol kokan A.A. ile minibüse binen öğrenciler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre A.A., tartışmada kız öğrencilerden Ş.E.'yi (18) elle taciz etti. A.A., sonrasında cebinden çıkardığı bıçağı yolculara gösterip diğer cebine koydu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi.

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Minibüsü Cankurtaran mevkisinde kısa sürede durduran jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri şüpheli A.A.'yı karakola götürdü. Ş.E. ise yanındaki bir yakını ile karakola gidip A.A.'dan şikayet oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
minibüs Denizli taciz

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