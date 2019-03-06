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Korku dolu anlar kamerada! Minik Esma ölümden döndü

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2019 19:54 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yola fırlayan Esma Cinkara (5), kamyonet sürücüsünün fark etmesi ile son anda ölümden kurtuldu. Yaşanan olay, güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Olay, Dervişpaşa Mahallesi Nato yolunda meydana geldi. Hamza Çevlik’e ait iş yerinin önünde oyun oynayan Esma Cinkara, bir anda yola fırladı. O sırada yoldan geçen kamyonet, sürücünün fark edip fren yapmasıyla Esma'ya hafif çarptı.

Sürücünün dikkati sayesinde ölümden dönen küçük Esma, yara almadan kurtuldu. Esma'nın babası Birol Cinkara, iş yerinin önünde oynayan kızının bir anlık dikkatsizlik sonucu yola çıktığını söyledi.

Cinkara, "Benim bir anlık dalgınlığım büyük felakete yol açıyordu. Çok şükür kızımda bir şey yok. Anne ve babalardan isteğim dikkatli olsunlar, çocuklarını yalnız bırakmasınlar, takip etsinler" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye esma cinkara

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