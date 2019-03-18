Minik Yalçın'ın gözleri tüm Türkiye'yi ağlattı!

Öğretmeninin anlattığı Çanakkale hikayesinden etkilenen 2. sınıf öğrencisi Yalçın Honduroğlu, gözlerinden süzülen yaşlara engel olamadı.
Velilerin bulunduğu gruba Yalçın'ın fotoğrafını atan Seyit Öğretmen onun bu duygu dolu anlarını paylaşırken, fotoğraf görenlerin içine işliyor.
Çünkü Seyit Ahmet Öğretmen'in deyimiyle:
"Çanakkale'yi dinlerken duygulanıp ağlayan kuzularımız var bizim..."
Siz siz olun başkasının mumuna üflemeyin!
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