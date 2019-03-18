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Minik Yalçın'ın gözleri tüm Türkiye'yi ağlattı!

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GÜNDEM  | 18.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Öğretmeninin anlattığı Çanakkale Zaferi hikayesini dinlerken gözyaşlarına hakim olamayan 2. sınıf öğrencisi Yalçın Honduroğlu'nun görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Minik Yalçın'ın gözleri tüm Türkiye'yi ağlattı!

Öğretmeninin anlattığı Çanakkale hikayesinden etkilenen 2. sınıf öğrencisi Yalçın Honduroğlu, gözlerinden süzülen yaşlara engel olamadı.

Velilerin bulunduğu gruba Yalçın'ın fotoğrafını atan Seyit Öğretmen onun bu duygu dolu anlarını paylaşırken, fotoğraf görenlerin içine işliyor.

Çünkü Seyit Ahmet Öğretmen'in deyimiyle:

"Çanakkale'yi dinlerken duygulanıp ağlayan kuzularımız var bizim..."

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşı Çanakkale Zaferi öğrenci

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