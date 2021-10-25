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Bebeğinizi içeriğini bilmediğiniz ürünlere maruz bırakmayın! Minikler için ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

25.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebekler ve çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Dolayısıyla onların en doğal ve en steril ürünlerle beslenmelerini isteriz. Bunun için birçok önlem alırız fakat yeterli gelmez çünkü hazır alınan gıdaların içinde neler olduğunu tam anlamıyla bilmemiz pek mümkün değil. İşte gönül rahatlığıyla evde yapıp tüketebileceğiniz, minikler için ev yapımı bebe bisküvisi tarifi...

Bebeğinizi içeriğini bilmediğiniz ürünlere maruz bırakmayın! Minikler için ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemiyle birlikte artık yediğimiz ve içtiğimiz her şeye çok dikkat etmeye başladık. Bebeklerimiz ve çocuklarımız için de ekstra önlemler almalıyız. Peki miniklere verdiğimiz bebe bisküvilerinin içlerinde tam olarak neler olduğunu veya nasıl bir ortamda üretildiklerini biliyor muyuz? Üründeki pek çok içeriği içindekiler kısmında okuyabiliyoruz fakat ne olduğunu anlayamayabiliyoruz. Bu tarz ürünleri dışarıdan almak yerine evde çok kolay bir şekilde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte aklınızda soru işareti kalmadan, evde çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de doğal bebe bisküvisi tarifi...

BEBE BİSKÜVİSİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım çay bardağı irmik

  • Çeyrek çay bardağı süt

  • 2 yemek kaşığı pekmez

  • 2 çay bardağı tam buğday unu

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 2 çay bardağı pirinç unu

YAPILIŞI

  • İlk olarak derin bir kaba sırasıyla irmik, tam buğday unu ve pirinç ununu dökelim.

  • Biraz karıştırarak birbirlerine geçmelerini sağlayalım.

  • Daha sonra karışıma sütü ekleyelim ve karıştırmaya devam edelim.

  • Homojen bir karışım olunca pekmezi ilave edip karıştırma işlemini sürdürelim.

  • Son olarak oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyelim.

  • Hiç topak kalmayacak hale gelene kadar karıştırma işlemine devam edelim.

  • Yumuşak bir hamur elde edince karıştırmayı bırakalım.

  • Hamuru parçalara bölerek her parçayı baş parmak kalınlığında rulolar haline getirelim.

  • Rulo haline gelen hamuru göz kararına göre eşit olacak şekilde parçalara bölelim.

  • Üzerine çatalla klasik bebe bisküvisi çiziklerini atalım.

  • Hamurumuzu yağlı bir kağıt serili veya yağlı bir tepsinin içine alalım.

  • Fırınımızı 170 dereceye ayarlayalım.

  • Tepsimizi fırına alalım ve 10-12 dakika arası pişirmeye bırakalım.

  • Üzeri pembeleşene kadar pişmeleri yeterli olacaktır.

  • Bebe bisküvileriniz hazır! Miniklerimize afiyet olsun.
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