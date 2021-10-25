Bebeğinizi içeriğini bilmediğiniz ürünlere maruz bırakmayın! Minikler için ev yapımı bebe bisküvisi tarifi

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemiyle birlikte artık yediğimiz ve içtiğimiz her şeye çok dikkat etmeye başladık. Bebeklerimiz ve çocuklarımız için de ekstra önlemler almalıyız. Peki miniklere verdiğimiz bebe bisküvilerinin içlerinde tam olarak neler olduğunu veya nasıl bir ortamda üretildiklerini biliyor muyuz? Üründeki pek çok içeriği içindekiler kısmında okuyabiliyoruz fakat ne olduğunu anlayamayabiliyoruz. Bu tarz ürünleri dışarıdan almak yerine evde çok kolay bir şekilde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte aklınızda soru işareti kalmadan, evde çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz hem sağlıklı hem de doğal bebe bisküvisi tarifi...

BEBE BİSKÜVİSİ TARİFİ

MALZEMELER

Yarım çay bardağı irmik

Çeyrek çay bardağı süt

2 yemek kaşığı pekmez

2 çay bardağı tam buğday unu

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

2 çay bardağı pirinç unu

YAPILIŞI