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Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek için umutlu!

10.11.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in, Barcelona'daki teknik direktör değişikliğinin ardından İspanya'ya dönmek konusunda umutlandığı belirtildi.

Miralem Pjanic, Barcelona'ya dönmek için umutlu!
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın transferin son gününde Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic'in, Barcelona'ya dönme konusunda umutlandığı kaydedildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; Barcelona'da teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'in gelmesiyle birlikte, Bosnalı orta saha oyuncusunun Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesini tamamlayıp, Katalan ekibine geri dönmek istediği ifade edildi.

31 yaşındaki futbolcunun, kendisine takımda süre vermeyen Ronald Koeman'ın ayrılmasının ardından, Xavi ile Katalan ekibinde bir şansının olduğuna inandığı ve Temmuz 2022'de kulübe geri dönmek istediği belirtildi.

XAVI'YE HAYRAN

İspanyol medyası ayrıca Pjanic'in daha önce Xavi ve Barcelona hakkında söylediği sözlere de yer vererek, tecrübeli futbolcunun, "Barcelona maçlarını izlemeyi çok seviyorum. Her zaman bir şeyler öğrenebilirsiniz. Xavi, Iniesta, Busquest gibi futbolcular takip edilmesi gereken isimler" açıklamalarına değindi.

BEŞİKTAŞ'TA 8 MAÇ

Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta şu ana kadar 8 maçta forma giydi. Bosnalı yıldız bu maçlarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR

Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan tecrübeli futbolcunun, Barcelona ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Miralem Pjanic
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