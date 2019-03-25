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Miranda Kerr'in fit kalma sırrı ortaya çıktı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Süpermodellerin fit vücutlarının sırları ortaya çıktı. İçlerinden en ilginci ise Miranda Kerr'inki oldu. Ünlü modeller nasıl böyle fit kalıyor? İşte sırları...

Miranda Kerr'in fit kalma sırrı ortaya çıktı!

Vogue Amerika, süpermodellerin fit kalma sırlarını masaya yatırdı. Fit bedenlerini, yoğun fitness rutinleri yanı sıra hayat felsefesi haline gelen sağlıklı beslenme programlarına borçlu olan süpermodellerin imza diyetlerini sizin için derledik.

İşte güzel modellerin gizli diyetleri...

ORGANİK VE BİTKİSEL DİYET - Gisele Bündchen

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2016 yılından beri organik ve bitkisel diyet yapan Gisele Bündchen ve eşi Tom Brady, için bu yalnızca bir rejim değil, hayat boyu beslenme stili. Süpermodelin organik ve bitkisel beslenme programının %80’i sebze ağırlıklı. Beslenme programının yasaklı listesi epey uzun; beyaz şeker, beyaz un, işlenmiş şeker, mantar, kafein… Gisele’in organik ve bitkisel diyeti uygulaması göz korkutuyor olmasına rağmen yalnızca bir haftada tüm kötü beslenme alışkanlıklarını sıfırlayabilir!

ALKALİN DİYETİ - Carolyn Murphy

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Alkalin diyeti, asitli yiyecekleri kısıtlayarak vücut pH’ını değiştirmeye odaklanıyor. Asitli yiyeceklerin midedeki sindirim sürecine göre şekillenen alkalin diyeti, pH dengesine dayanıyor. Sebze, meyve ve düşük yağlı proteinin önemini vurgulayan diyet, yaşlanmaya meydan okuyan Carolyn Murphy’in genç kalma sırrı.

KAPIYA TESLİM YEMEK SERVİSİ - Lily Aldridg

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Lily Aldridge, fit formunu korumak için Amerika’nın popüler kapıya teslim yemek servisi Sakara’ya güveniyor. Haftalık programdan 10 günlük reset programa, üyelik seçimine göre birçok alternatif sunan Sakara, taze ve tamamen organik öğünleri kapına getiriyor. Victoria’s Secret meleği Lily Aldridge dışında, Erin Heatherton, Chrissy Teigen, Karolina Kurkova ve Hilary Rhoda gibi birçok model de kült yemek servisinin tutkunu.

KAN TİPİNE GÖRE DİYET - Miranda Kerr

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Miranda Kerr’in kan tipine göre beslenme programı sağlık dünyasının yeni nesil diyetlerinden biri. Natüropat Dr Peter J. D’Adamo’nun çok tartışılan diyet sistemi, dört farklı kan gurubu (A, B, AB, ve 0) için ayrı tasarlanmış. BMI değerlerinden bel çevresinin kalınlığına, kolestroldan kan değerlerine, birçok değişken çevresinde şekillenen diyet, gerçek bir sağlıklı yaşam programı.

VEGAN DİYETİ - Bridget Malcolm

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Beyoncé’den Avustralyalı Victoria’s Secret modeli Bridget Malcolm’a, birçok yıldızın fit kalma sırrı vegan diyeti. Hiçbir hayvansal gıda içermeyen diyette, besin ihtiyaçları meyve, sebze ve tahıldan karşılanıyor. PETA tarafından en seksi vegan seçilen Malcolm, “Vegan olduktan sonra, birçok kişi bende yeni bir ışıltı olduğunu söyledi.” açıklamasıyla vegan diyetinin güzelleştirici etkisini kanıtlıyor.

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